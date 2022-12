Konjunktur Eurozone – Konsumentenstimmung im Euroraum hellt sich etwas auf Das Barometer ist im Dezember dank einem Rückgang der Inflationsrate leicht gestiegen.

Die stark steigenden Preise nagen an der Kaufkraft der Konsumenten. Bild: pixinoo/iStockphoto/Getty Images

Die Stimmung der Konsumenten in der Euro-Zone hat sich im Dezember etwas aufgehellt. Das Barometer für das Konsumklima stieg um 1,7 Punkte auf minus 22,2 Zähler, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf minus 22,0 Punkte gerechnet. Im November hatte das Barometer noch bei minus 23,9 Punkten gelegen.

Ein Grund für die insgesamt nicht mehr ganz so trübe Stimmung dürfte der Rückgang der Inflationsrate sein. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im November in der Euro-Zone um durchschnittlich 10,1% zum Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Teuerungsrate noch 10,6% betragen. Die stark steigenden Preise nagen an der Kaufkraft der Konsumenten.

