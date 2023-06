Konjunktur Deutschland – Konsumklima trübt sich wieder ein Nach acht Anstiegen in den letzten Monaten verschlechtert sich die Konsumentenlaune in Deutschland laut GfK nun wieder. Hauptgrund dafür ist die Inflation.

Die jüngsten Daten der Ifo-Umfrage unter Firmen signalisieren, dass die Konjunkturflaute in Deutschland im laufenden zweiten Quartal andauern dürfte und auch in der zweiten Jahreshälfte kaum Besserung bevorsteht. Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Erstmals seit Oktober 2022 trübt sich die Verbraucherlaune in Deutschland wieder ein. Die GfK-Konsumforscher sagen für Juli einen Rückgang ihres Barometers um 1,0 auf minus 25,4 Punkte voraus. «Nach acht Anstiegen in Folge muss das Konsumklima einen ersten Rückschlag hinnehmen», erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl am Mittwoch. Ökonomen hingegen hatten eine leichte Verbesserung erwartet. «Die aktuelle Entwicklung der Verbraucherstimmung deutet darauf hin, dass die Konsumenten wieder stärker verunsichert sind», erläuterte Bürkl. Das zeige sich etwa in einer zunehmenden Sparneigung. «Nach wie vor hohe Inflationsraten von derzeit etwa 6% knabbern spürbar an der Kaufkraft der Haushalte und verhindern, dass der private Konsum seinen positiven Beitrag leisten kann.»

Das bekommt auch der Einzelhandel zu spüren. «Viele Menschen sind mit Blick auf die nach wie vor hohe Inflation verunsichert und halten ihr Geld eher zusammen», sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth vom Branchenverband HDE. «Noch ist da kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, zu gross sind unter anderem die mit dem russischen Krieg in der Ukraine verbundenen Unwägbarkeiten.»

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 jeweils zum Vorquartal geschrumpft. Sie befindet sich damit nach einer Faustregel von Volkswirten in einer technischen Rezession. «Die schwindende Konsumlaune wischt jegliche Konjunkturhoffnungen vom Tisch», sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. «Inflation, hohe Zinsen und politische Unsicherheiten lasten auf der Stimmung.» An eine Konjunkturerholung sei solange nicht zu denken, wie die Konsumenten nicht mitzögen.

Konjunkturoptimismus schwindet

Die jüngsten Daten der Ifo-Umfrage unter Firmen signalisierte, dass die Konjunkturflaute im laufenden zweiten Quartal anhalten dürfte und auch in der zweiten Jahreshälfte kaum Besserung bevorsteht. Die GfK-Marktforscher ermittelten, dass sich der Konjunkturoptimismus in der Juni-Erhebung unter rund 2000 Personen weiter abschwächte. Erstmals nach acht Anstiegen beurteilten die Befragten ihre Einkommensaussichten wieder schlechter. «Die privaten Haushalte gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr angesichts anhaltend hoher Inflationsraten reale Einkommenseinbussen hinnehmen müssen.» Diese könnten durch tarifliche Lohn- und Gehaltsanstiege voraussichtlich nicht vollständig ausgeglichen werden.

Somit werde der private Konsum 2023 schrumpfen und die Wirtschaft nicht anschieben, erklärte die GfK. Ein Lichtblick könne der Trend abebbender Inflationsraten sein. «Zwar werden die Kaufkraftverluste dennoch bestehen bleiben, aber weniger gravierend sein als ursprünglich befürchtet.» Anders als die Einkommensaussichten bleibe die Anschaffungsneigung – also die Bereitschaft zu grösseren Einkäufen – weitgehend stabil, «wenn auch auf sehr niedrigem Niveau». Dieser GfK-Teilindikator legte leicht zu. Nach wie vor sei die Konsumneigung sehr schwach. «Wenn die Haushalte zum Beispiel für Lebensmittel deutlich mehr ausgeben müssen, stehen entsprechend weniger finanzielle Mittel für andere Anschaffungen zur Verfügung.»

Menschen mit niedrigen Einkommen spürten die hohe Inflation und die damit einhergehenden Kaufkraftverluste besonders stark, erklärte Konjunkturexperte Guido Baldi vom Berliner DIW-Institut. «Auch wenn die Energiekrise keine tiefe Rezession ausgelöst hat, ist die wirtschaftliche Situation für viele Haushalte trotzdem schwierig und dürfte sich mit steigenden Realeinkommen erst in den kommenden Monaten allmählich erholen.»

REUTERS

