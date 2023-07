Konjunktur USA – Konsumlaune in den USA so gut wie seit fast zwei Jahren nicht mehr Dank einer nachlassenden Inflation hat sich die Stimmung bei den US-Konsumenten überraschend stark verbessert und erreicht den höchsten Wert seit September 2021.

Die US-Konsumenten bewerteten auch die Aussichten für die kommenden Monate besser. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Die Konsumentenstimmung in den USA hat sich im Juli angesichts einer nachlassenden Inflation überraschend stark aufgehellt und ist so gut wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg um 8,2 auf 72,6 Punkte, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Das ist der höchste Wert September 2021. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 65,5 Punkte gerechnet. Die Konsumenten bewerteten sowohl ihre Lage besser als im Vormonat als auch die Aussichten für die kommenden Monate.

«Der starke Anstieg der Stimmung geht weitgehend auf die anhaltende Verlangsamung der Inflation und die Stabilität auf den Arbeitsmärkten zurück», erklärte die Uni Michigan. Der Preisdruck zuletzt merklich nachgelassen: Waren und Dienstleistungen kosteten im Juni nur noch 3% mehr als ein Jahr zuvor – das ist der kleinste Zuwachs seit mehr als zwei Jahren.

Die Notenbank Fed hat im Kampf gegen die Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Spanne von 5 bis 5,25% beibehalten. Sie will damit Zeit zum Sichten weiterer Konjunkturdaten gewinnen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed auf der nächsten Sitzung am 26. Juli eine weitere Anhebung beschliessen wird.

REUTERS

