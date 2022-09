Closing Bell – Dekantiert Der Marktanteil der Detailhändler steigt. Das muss die Weinvielfalt nicht mindern. Markus Fuchs Weinakademiker

Denner und Coop dominieren den Weinhandel und -import in der Schweiz: Denner-Filiale in Schwamendingen. Bild: Denner, ZVG

Jede zweite Flasche Wein, die in die Schweiz eingeführt wird, landet im Regal der Grossverteiler. Gemäss dem Bundesamt für Landwirtschaft waren Coop und Denner 2020 für 43% der Schweizer Weinimporte verantwortlich. Aldi Suisse und Lidl kamen zusammen auf 9%. Damit importierten die vier Grossverteiler erstmals über die Hälfte aller Weine. Die hundert grössten Händler wickelten 91% aller Importe ab. Diese hohe Konzentration, die in unseren Nachbarländern ebenfalls zu beobachten ist, wird oft kritisiert: Sie gefährde die Weinvielfalt.

Noch nie gab es in der Schweiz so viele selbstständige Weinhändler wie heute, aktuell rund 4000 und damit ein Viertel mehr als vor sieben Jahren. Früher war es Mode, eine Boutique oder ein Restaurant zu eröffnen, jetzt scheint es en vogue zu sein, eine Weinhandlung zu betreiben. Obwohl Weinhandel eine genussvolle (Freizeit-)Beschäftigung sein kann, zeigen die Zahlen, dass der Markt umkämpft ist. Die Marktanteile dürften sich weiter verschieben. Auch wenn es immer mehr Weinhändler gibt: Die Macht der Grossverteiler nimmt zu, denn diese bieten «Vollsortimente» an. Kleinere Händler müssen sich spezialisieren oder nahe am Kunden sein. Ansonsten werden sie sich der Konsolidierung auf Dauer kaum entziehen können.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Anforderungen der Kunden ändern sich und steigen. So sind zum Beispiel viele Weinhandlungen nicht fähig oder willens, einen professionellen Onlineshop zu betreiben. Auch ist bei zahlreichen Familienbetrieben die Nachfolge nicht sichergestellt. Dann ist ein Verkauf oder die Geschäftsaufgabe oft der einzige Ausweg. Ein noch stärkerer Treiber der Konsolidierung ist der seit Jahren rückläufige Weinkonsum in der Schweiz: Es wurde noch nie so wenig Wein getrunken wie heute.

In der Schweiz liegt der Durchschnittspreis pro verkaufte Flasche bei rund 9 Fr. Das klingt nach wenig, ist aber dennoch dreimal so viel wie etwa in Deutschland. Im unteren und mittleren Segment sind die Handelsmargen relativ hoch, sinken aber bei teureren Flaschen rasch, was den Wettbewerbsdruck für kleinere Anbieter nochmals erhöht, da diese typischerweise in höherpreisigen Nischen aktiv sind.

Die obigen Ausführungen stützen die Behauptung, dass der konzentrierte Weinhandel eine Gefahr für die Weinvielfalt darstellen könnte, aber keinesfalls – im Gegenteil. Denn obwohl sich auch hierzulande der Trend zu austauschbaren Markenweinen nicht leugnen lässt, bauen die Grosshändler ihr Kernsortiment laufend aus. Auch preislich sind die Angebote ­üblicherweise kompetitiv. Ihr Erfolg zeigt aber auch, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten ihre Weineinkäufe kaum planen. Bequemlichkeit ist der Schlüssel. Die Läden der Grossverteiler sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie fast überall zu finden sowie die Online­angebote gut gestaltet sind und die Leute spontan einige Flaschen kaufen.

Man mag diese «The winner takes it all»-Tendenzen mit grossem Angebot durch wenige Händler und hoher Preissetzungsmacht bedauern. Ebenso, dass die Weinproduktion dadurch zunehmend von den Bedürfnissen der Weinkäufer in den Supermärkten bestimmt wird. Zweifelsohne entsteht damit ein wirtschaftlicher Druck in Richtung austauschbarer, «kommerzieller» Markenweine, die in grossen Mengen und gleichbleibender Qualität produziert werden, um so die richtigen Preispunkte zu treffen. Die Vielfalt und die Verbindung zur Geografie, die den Wein so interessant machen, sind aber nicht bedroht. Die Supermärkte brauchen grosse Mengen an Wein, was zwar viele Nischenprodukte ausschliesst, aber Platz für spezialisierte Händler lässt.

Der Weinhandel folgt derselben, branchenunabhängigen ökonomischen Logik, dass erst eine Konsolidierung eine erneute Fragmentierung ermöglicht. Einen Unterschied gibt es, trotz aller Wettbewerbs­intensität: Wein ist das schönste Produkt, das man als Händler verkaufen kann.



