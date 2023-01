Aufgefallen in Seoul – Koreas Altersverwirrung Die Koreaner nutzen traditionell eine Berechnung des Alters, die sie bis zwei Jahre älter machen. Ein Gesetz macht damit nun Schluss. Alexander Trentin

Fragt man einen Koreaner nach seinem Alter, dann kann es passieren, dass er erst einmal anfängt zu rechnen. Denn das traditionelle, auf der Welt einzigartige «koreanische Alter» wird anders berechnet als die überall sonst übliche Gleichung, also aktuelles Datum minus Geburtsdatum.

Wenn ein Baby in Korea zur Welt kommt, gilt es als ein Jahr alt – denn es hat bereits Zeit in der Gebärmutter verbracht. Und das Alter erhöht sich nicht zum tatsächlichen Geburtstag um ein Jahr, sondern zum Neujahrstag.

Wurde ein Kind beispielsweise am 1. März 2022 geboren, dann ist es an diesem Tag ein Jahr alt. Am 1. Januar 2023 gilt es bereits als zweijähriges Kind. Die Differenz zum internationalen Alter kann also bis zu zwei Jahre betragen. Eine weitere Eigenart Koreas: Der Geburtstag wird gefeiert, erhöht aber das Alter nicht.

Zu allem Überfluss gibt es in Südkorea noch ein «legales Alter», bei dem man zwar bei null anfängt zu zählen, aber das ebenfalls am 1. Januar erhöht wird. Das spielt eine Rolle beim Kauf von Alkohol und Nikotin sowie dem Militärdienst der Männer, der ab einem Legalalter von 19 beginnt.

Gesetz zur Altersberechnung beschlossen

Das wird sich nun ändern: Das Parlament in Seoul hat ein Gesetz beschlossen, das mit der Tradition bricht: Korea passt sich dem internationalen Alter an. Das gilt ab Juni für alle Rechts- und Verwaltungsbelange. Zudem soll der Staat die Bürger anhalten, nicht mehr die traditionelle Zählweise zu verwenden.

Der Abgeordnete Yoo Sang Bum der regierenden People-Power-Partei begründete das Gesetz gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: «Die Neuregelung will unnötige gesellschaftliche und wirtschaftliche Kosten reduzieren, da die unterschiedlichen ­Methoden der Altersberechnung immer wieder für rechtliche und soziale Streitigkeiten sowie für Konfusion sorgen.»

Süd­koreas Einzigartigkeit wäre dann dahin. Gemäss einem Artikel auf der Website NKDaily hat das «Arbeiterparadies» Nordkorea offiziell schon länger mit der traditionellen Altersberechnung gebrochen.

Aber auch wenn die Gesetze sich schnell ändern lassen, dauert es mit der Brechung von Traditionen länger. Das sieht man etwa an der Verwendung von chinesischen Schriftzeichen. Nach der ­japanischen Kolonialzeit sollten diese eigentlich vollständig vom koreanischen Alphabet abgelöst werden.

Aber bei Familien- und Ortsnamen lassen chinesische Zeichen auf Bedeutungen schliessen, die in der koreanischen Schrift verloren gehen. Deshalb steht der Name auf koreanischen Identitätskarten noch mit chinesischen Schriftzeichen – denn die koreanischen Buchstaben lassen oft nicht auf den Ursprung des Namens schliessen.

Traditionell viel Respekt gegenüber Alten

Neben der Traditionserhaltung könnten manche Koreaner sich einen sozialen oder beruflichen Vorteil versprechen, weiterhin ein höheres Alter anzugeben. Denn trotz des Jugendwahns der modernen Welt, der natürlich auch in Korea Einzug gehalten hat, ist die Gesellschaft weiterhin von Regeln und Werten des Konfuzianismus geprägt. Gemäss dieser Philosophie muss man Älteren mit grossem Respekt und gar einer gewissen Unterwürfigkeit begegnen. So wird erwartet, dass man ­ältere Personen mit Höflichkeitsformen anredet und einen respektvollen Umgang wahrt.

Doch viel mehr als Formalismus darf man wegen eines höheren Alters in Korea dann doch nicht erwarten. So ist die Armutsquote der südkoreanischen Senioren mit 43% die höchste aller OECD-Mitgliedsländer, die Altersarmut gilt als eines der grössten sozialen Probleme. Statt einem Rentensystem vertrauen ältere Ehepaare traditionell auf die Unterstützung durch die Schwiegertochter.

In einer modernen Gesellschaft, in der die meisten Frauen einer Beschäftigung nachgehen, funktioniert das nicht mehr. Mit einer der geringsten Geburtenraten der Welt und einer schnell alternden Bevölkerung wächst das Problem, wie die Gesellschaft mit den Senioren weiterhin umgehen will – egal ob ihr Alter nun ein Jahr jünger oder älter gezählt wurde

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

