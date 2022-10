Beilagen aus der FuW – Kostenlose Sonderbeilagen können Sie hier herunterladen Hier finden Sie die neuesten Fach-Beilagen, die in der «Finanz und Wirtschaft» erschienen sind. Die einzelnen Ausgaben können als PDF heruntergeladen werden. Gute Lektüre!

In der Beilage lesen Sie ein Interview mit Schauspielerin Anne Hathaway und erhalten Einblicke in die Ateliers der Haute Couture. Dazu geht es um die Ausstellung zur legendären Frida Kahlo und zu ihrem geheimen Garten sowie eine subversive Uhr.



Trotz schwachen Märkten wächst das Angebot an ETF. Chancen bieten zukunftsträchtige Trends wie autonomes Fahren, erneuerbare Energien und E-Commerce.



Eine gut ausgebaute Altersvorsorge stärkt die Generationensolidarität. Da sich die Lebenserwartung der Menschen verschiebt, müssen unsere Vorsorgemodelle reformiert werden. Privatanleger sollten sich früh um ihre Rente kümmern.

Investments in Immobilien stehen dieser Tage unter besonderer Beobachtung. Zinsen und Inflation sorgen für Unsicherheit. Attraktiv für Anleger bleiben Auslandsimmobilien.

In der jüngsten Ausgabe lesen Sie ein Interview mit Hollywood-Star Amanda Seyfried und werden ins Atelier von Stefano Nicolao nach ­Venedig entführt. Dazu erfahren Sie mehr über die Fondation Audemars Piguet und Top-Adressen in Zürich.

Ausgewertet und aufgelistet sind in die wesentlichen Kennzahlen von Gemeinschafts- und Sammelstiftungen, die im Wett­bewerb stehen um die Durchführung der beruflichen Vorsorge für KMU.

Trotz schwachen Märkten nimmt das Angebot an Indexfonds und ETF zu. Chancen sollen Indexanlagen in Asien bieten.

Ein Blick in die Kristallkugel. Zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir eine Auswahl aus lesenswerten FuW-Beiträgen der vergangenen Wochen neu zusammengestellt.

Zum ersten Mal kürt der Daten­spezialist Statista gemeinsam mit «Finanz und Wirtschaft» und «Bilan» Schweizer Unternehmen, die mit ihrer Digitalisierung am besten ­voranschreiten. Die Ergebnisse der Auswertung liegen nun vor.

In der jüngsten Ausgabe lesen Sie ein Interview mit der vergötterten Mezzosopranistin Cecilia Bartoli, gehen auf Entdeckungsreise durch die Geschichte der Herrengarderobe seit der Renaissance und bestaunen die hundertjährige Manufaktur Lalique.

Vermögen bewahren, Investieren, die Nachfolge rechtzeitig regeln oder eine Stiftung gründen. Begüterten Familie stehen viele Wege offen. Wie das Private Banking in der Schweiz mit diesen und anderen aktuellen Herausforderungen umgeht.

Nachhaltiges Anlegen wird immer vielfältiger. Die Angebote reichen von investieren in Artenvielfalt, Greenbonds in China, Brennstoffzellen und Klimawandel.

Immer mehr Wagniskapital fliesst weltweit in Krypto und Blockchain-Anwendungen. An institutionellen Anlegern in der Schweiz geht der Trend vorbei. In Venture Capital dürfen sie nicht in grossem Stil investieren, und von Krypto-Exposure raten Strategen und Analysten ab. Bleiben Engagements etwa im Immobiliensektor oder auf der grossen Spielwiese des nachhaltigen Investierens. Für beides hält die FuW-Beilage «Institutionelles Anlegen» einige passende Vorschläge parat.

Der Umsatz mit strukturierten Produkten ist 2021 leicht zurückgegangen. Trotzdem ist die Branche optimistisch. Vor allem jüngere Anleger interessieren sich für diese Produktkategorie. Das beliebteste Struki in der Schweiz ist der Barrier Reverse Convertible. Ausländische Investoren setzen auf Dual Currency Notes oder suchen ­Exposure zu Kryptowährungen.

Die Branche wächst und ist vielfältiger geworden.

Beim Thema Nachhaltigkeit suchen die aktiven Fondsmanager den Dialog mit Unternehmen und treiben sie zu noch mehr ESG an. Biotech-Fonds identifizieren die Coronaspezialisten von morgen, und VC-Gründer setzen auf Gender und Tech. Dies und vieles mehr im Fonds-Magazin.