Immobilienkrise in China – Krise im chinesischen Immobilienmarkt betrifft CS-Fonds Die Credit Suisse ist mit zwei Fonds von Zahlungsausfällen des chinesischen Immobilienentwicklers Tuspark betroffen.

Tuspark kann zwei fällige Raten im Rahmen einer Anleihe im Wert von 900 Mio. $ nicht leisten. Bloomberg

Der chinesische Immobilienmarkt steckt in einer tiefen Krise. Zahlreiche Immobilienunternehmen des Landes kämpfen mit Liquiditätsengpässen und Zahlungsausfällen, berichtet die «SonntagsZeitung» (SoZ). Auch ausländische Investoren bekommen die Krise zu spüren, schreibt die Zeitung. So seien von einem Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienentwicklers Tuspark nun auch zwei Anlagefonds der Credit Suisse betroffen.

Eine CS-Sprecherin bestätigte am Sonntag das Investment der beiden Fonds des Credit Suisse Asset Management in Tuspark-Anleihen. In beiden Fonds betrage die Investition allerdings «jeweils weniger als 1% aller investierten Anlagen», betonte sie. Tuspark kann laut der SoZ zwei fällige Raten im Rahmen einer Anleihe im Wert von 900 Mio. $ nicht leisten. Gestritten werde um eine Umstrukturierung des Kredits, wobei die Gläubiger den Plan derzeit blockierten.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.