Eine vergleichsweise kleine Bankenkrise hat ausgereicht, um die Fragilität des heutigen Multilateralismus zu demonstrieren. Die Bankenzusammenbrüche in den USA und Europa haben die Erwartungen auf den Kopf gestellt, weil die Regierungen nicht einmal so taten, als würden sie bei der Bewältigung der Folgen einem gemeinsamen Regelwerk folgen. Das weltweite Bankensystem ist zwar in einem besseren Zustand als kurz vor der Finanzkrise von 2008, doch die in den letzten fünfzehn Jahren geschaffenen Mechanismen zur Bewältigung finanzieller Belastungen haben sich als unzureichend erwiesen.

Die jüngste Krise hat weiterreichende Auswirkungen darauf, wie die Welt kollektive Probleme angehen kann und sollte. Schliesslich war der Multilateralismus bereits auf eine harte Probe gestellt worden. Obwohl die Regierungen nach der Krise von 2008 immer wieder betonten, dass es keine Rückkehr zum Protektionismus geben dürfe, ist die Welthandelsorganisation machtlos geworden und ist nicht in der Lage, neue Abkommen zu schliessen oder gar Konflikte auf der Grundlage bestehender Abkommen zu schlichten. Alle grossen Volkswirtschaften – die USA, China und die EU – haben verschiedene Formen des Protektionismus eingeführt.

Dieser Trend kann als eine Kombination aus Finanzprotektionismus und willkürlichen staatlichen Massnahmen verstanden werden. Eine wichtige Lehre aus der Krise von 2008 war, dass fragmentierte Regulierungssysteme problematisch sind und dass im Fall eines plötzlichen Schocks oder Zusammenbruchs klare Regeln erforderlich sind. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) wurde jedoch zum Teil von der US-Notenbank und zum Teil von einer kalifornischen Aufsichtsbehörde gehandhabt, die die Entscheidung traf, die Bank mitten an einem Handelstag zu schliessen, was einen viel grösseren Ansturm auf kleinere Banken auslöste.

Die Lehren von 2008

Nach einem chaotischen Wochenende koordinierte das US-Finanzministerium eine Mitteilung, in der alle Einlagen bei der SVB garantiert wurden, nicht nur die versicherten Einlagen bis zu 250’000 $. Diese Reaktion warf jedoch sofort weitere Fragen auf: Garantierten die US-Finanzbehörden tatsächlich alle US-Bankeinlagen? Das Finanzministerium verneinte dies, aber die Einleger mussten seine Antwort als Ja interpretieren.

Eine weitere Lehre aus dem Jahr 2008 war, dass für systemrelevante Finanzinstitute gut vorbereitete Abwicklungsmechanismen gelten sollten. Doch endlose Diskussionen und Verhandlungen über die Regulierung erwiesen sich als völlig irrelevant, als das neue System schliesslich getestet wurde. Die Stunde der Wahrheit schlug, als der grösste Investor von Credit Suisse, die Saudi National Bank, sich weigerte, der Bank weitere Liquidität zur Verfügung zu stellen. Die Schweizer Aufsichtsbehörde, die Schweizer Regierung und die Schweizerische Nationalbank sahen sich gezwungen, schnell zu handeln, und organisierten ad hoc eine umstrittene Übernahme durch UBS. Alle international ausgehandelten Pläne blieben in der Schublade.

Während die Aktionäre von Credit Suisse mit UBS-Aktien entschädigt wurden, gingen die Inhaber von Additional-Tier-1-Anleihen im Wert von 17 Mrd. $ leer aus. Für viele Beobachter – ganz zu schweigen von den Inhabern der AT1-Anleihen – war dies ein schockierender Verstoss gegen die implizite Vereinbarung über die Rangfolge der Ansprüche. Und doch war die Entscheidung angesichts des Kleingedruckten in den Anleihenverträgen und der Notwendigkeit, dass die Schweizer Aufsichtsbehörden die Bedingungen für eine Umstrukturierung festlegen können, durchaus vertretbar.

Vieles in der Schwebe

Wohin man in der gegenwärtigen Krise auch schaut, findet man Regierungen, die darauf beharren, dass es keine systemische Bedrohung gibt, selbst wenn sie ihre eigenen Antworten auf das, was eine systemische Bedrohung genau ist, neu definieren. Dieser Widerspruch ist zusammen mit den sich ständig ändernden Reaktionen zu einer grossen Quelle der Unsicherheit geworden. Alles – die Sicherheit von Bankeinlagen, der Vorrang von Kreditforderungen und die Wahrscheinlichkeit eines neuen Ansturms – scheint in der Schwebe zu sein.

Jetzt, da der Neoliberalismus in Ungnade gefallen ist, lohnt es sich, daran zu erinnern, welchen Nachdruck er einst auf eine Wirtschaftsführung nach klaren, vorhersehbaren und allgemein anwendbaren Regeln legte, ohne die es immer Unsicherheit und das Potenzial für Panik geben wird. Ausserdem gewinnen in einer Welt ohne Regeln immer die Starken auf Kosten der Schwachen.

Erinnern Sie sich an die Rettungsaktionen von 2008. Sie haben unter anderem gezeigt, dass grosse Länder wie die USA (oder auch China) immer einspringen können, um ihr Bankensystem zu retten, während kleinere Länder diese Möglichkeit nicht haben. Während Island und Irland sich diese Lektion zu Herzen genommen haben, ist die Schweiz noch nicht über den Berg. Nachdem sie nur knapp einer Kernschmelze entgangen ist, indem sie eine neue Superbank gegründet hat (mit Vermögenswerten, die doppelt so gross sind wie das Schweizer BIP), schafft sie nun ein noch grösseres systemisches Risiko.

Manche spielen nach eigenen Regeln

Die Erkenntnis, dass einige Länder nach anderen Regeln spielen als andere, stellt eine grosse Gefahr für den Multilateralismus dar. Gibt es nach einer katastrophalen Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine – mit all seinen schädlichen globalen Auswirkungen – eine Alternative zu schwerfälligen internationalen Verhandlungen auf der Suche nach gemeinsamen Rahmenbedingungen und Regeln?

Ein Bereich, in dem der multilaterale Standardansatz verbessert werden könnte, ist die Reaktion auf den Klimawandel. Viele Jahre lang haben Ökonomen und Politiker an Mechanismen für die Bepreisung von Kohlenstoff oder den Emissionshandel gearbeitet, und die Europäer haben versucht, durch die Entwicklung heimischer Kohlenstoffmärkte eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) von 2022 haben die USA diesen Ansatz jedoch aufgegeben. Statt mit einer anderen Regierung zu verhandeln, wurde einfach ein eigenes massives Investitionsprogramm zur Förderung der heimischen Produktion und der erneuerbaren Energien aufgelegt.

Alle sind kurzfristig orientiert

Obwohl der IRA als protektionistisch verschrien ist, könnte er die Produktionskosten für kohlenstofffreie Energie radikal senken – sowohl in den USA als auch weltweit. Wie auch immer, kohlenstofffreie Brennstoffe müssen billiger sein als kohlenstoffhaltige Brennstoffe, wenn das Preissignal den Übergang zu einer Netto-null-Wirtschaft vorantreiben soll. Wenn dieses Ergebnis nicht durch die Aushandlung von Gebühren oder Steuern auf Emissionen erreicht werden kann, können immer noch Fortschritte durch die Senkung der Kosten konkurrierender Brennstoffe erzielt werden.

Es ist jedoch nicht klar, ob ein vorteilhafter Wettlauf an die Spitze dem traditionellen Multilateralismus vorzuziehen ist. Ungewissheit und missverständliche Signale führen zu destruktivem Verhalten; alle orientieren sich auf Kurzfristigkeit, und die Saat der Desillusionierung wird gelegt. Wirksame längerfristige Strategien erfordern Vorhersehbarkeit und Transparenz auf der Grundlage einfacher, klarer Regeln. Ein auf Regeln basierendes System, das immer wieder neu erfunden werden muss, ist letztlich nicht nachhaltig. Kann das Bankwesen weniger komplex, weniger anfällig für Runs und weniger anfällig für ständige regulatorische Anpassungen gemacht werden? Die Beantwortung dieser Frage wird in vielen Bereichen, auch über das Bankwesen hinaus, ein Test für die Governance sein.

