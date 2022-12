Der epische Zusammenbruch des 32-Mrd.-$-Kryptoimperiums FTX des «Wunderkindes» Sam Bankman-Fried wird wohl als eines der grössten Finanzdebakel aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Bei einer Story voller Prominenter, Politiker, Sex und Drogen reiben sich Produzenten von Spiel- und Dokumentarfilmen jetzt schon freudig die Hände. Dennoch, um Mark Twain zu paraphrasieren, sind Gerüchte über den Tod der Kryptowährung selbst stark übertrieben.

Es stimmt, dass der Verlust des Vertrauens in «Börsen» wie FTX – im Wesentlichen sind dies Krypto-Finanzintermediäre – mit ziemlicher Sicherheit einen anhaltend starken Preisverfall für die zugrundeliegenden Vermögenswerte bedeutet. Die Mehrheit der Bitcointransaktionen wird «off chain» über Börsen abgewickelt, nicht über die Bitcoin-Blockchain selbst. Diese Finanzintermediäre sind weitaus bequemer, erfordern viel weniger Raffinesse bei der Nutzung und verschwenden nicht annähernd so viel Energie.

Das Aufkommen von Börsen war ein wichtiger Faktor für die Preissteigerung von Kryptowährungen, und wenn die Regulierungsbehörden hart gegen sie vorgehen, wird der Preis der zugrundeliegenden Token fallen. Dementsprechend sind die Preise von Bitcoin und Ethereum gesunken.

Das Vertrauen wiederherstellen

Eine Preisanpassung allein bedeutet jedoch noch keinen Weltuntergang. Die entscheidende Frage ist, ob die Kryptolobbyisten in der Lage sein werden, den Schaden zu begrenzen. Bislang hat ihr Geld Bände gesprochen; Bankman-Fried hat Berichten zufolge 40 Mio. $ zur Unterstützung der US-Demokraten gespendet, und sein FTX-Kollege Ryan Salame soll 23 Mio. $ an die Republikaner überwiesen haben. Diese Grosszügigkeit hat sicherlich dazu beigetragen, Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt davon zu überzeugen, bei der Regulierung von Kryptowährungen lieber abzuwarten, als den Eindruck zu erwecken, dass sie die Innovation abwürgen. Nun, sie haben gewartet, und mit dem FTX-Crash müssen wir hoffen, dass sie es verstanden haben.

«Eine wirksame Regulierung könnte das Vertrauen wiederherstellen und den Unternehmen zugutekommen, die sich um eine ehrliche Geschäftstätigkeit bemühen.»

Doch was werden sie daraus schliessen? Der wahrscheinlichste Weg ist eine bessere Regulierung der zentralen Börsen – der Unternehmen, die Einzelpersonen dabei helfen, Kryptowährungen «off chain» zu speichern und zu handeln. Die Tatsache, dass ein milliardenschwerer Finanzintermediär nicht den normalen Aufzeichnungspflichten unterliegt, ist verblüffend, egal, was man über die Zukunft der Kryptowährung denkt.

Natürlich kämen auf die Unternehmen Kosten für die Einhaltung der Vorschriften zu, aber eine wirksame Regulierung könnte das Vertrauen wiederherstellen und den Unternehmen zugutekommen, die sich um eine ehrliche Geschäftstätigkeit bemühen, was sicherlich die Mehrheit ist, zumindest wenn man diese Börsen nach ihrer Grösse gewichtet. Ein grösseres Vertrauen in die verbleibenden Börsen könnte sogar zu höheren Kryptopreisen führen, auch wenn vieles davon abhängt, inwieweit regulatorische Anforderungen, besonders in Bezug auf individuelle Identitäten, letztlich die Nachfrage untergraben.

Anonymität wird geschätzt

Schliesslich dürften die wichtigsten Transaktionen, die derzeit mit Kryptowährungen abgewickelt werden, Überweisungen aus reichen Ländern in Entwicklungs- und Schwellenländer sowie die Kapitalflucht in die andere Richtung sein. In beiden Fällen impliziert der Wunsch der Parteien, Devisenkontrollen und Steuern zu vermeiden, dass Anonymität hoch geschätzt wird.

Auf der anderen Seite hat Vitalik Buterin, der Mitbegründer der Ethereum-Blockchain und einer der einflussreichsten Denker der Kryptoszene, argumentiert, dass die wahre Lehre aus dem Zusammenbruch von FTX darin besteht, dass die Kryptowährung zu ihren dezentralen Wurzeln zurückkehren muss. Zentralisierte Börsen wie FTX machen das Halten und den Handel mit Kryptowährungen viel bequemer, auch auf die Gefahr hin, dass der Korruption im Management – genau wie in jedem konventionellen Finanzunternehmen – Tür und Tor geöffnet werden. Dezentralisierung kann eine grössere Anfälligkeit für Angriffe bedeuten, aber bisher haben sich die grössten Kryptowährungen, wie Bitcoin und Ethereum, als widerstandsfähig erwiesen.

Das Problem mit nur dezentralen Börsen ist ihre Ineffizienz im Vergleich zu Visa und Mastercard oder normalen Banktransaktionen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Zentralisierte Börsen wie FTX haben die Kryptodomäne demokratisiert und es normalen Menschen ohne technische Kenntnisse ermöglicht, zu investieren und Transaktionen durchzuführen. Es ist sicherlich möglich, dass irgendwann Wege gefunden werden, die Geschwindigkeits- und die Kostenvorteile zentralisierter Börsen zu duplizieren. Dies ist jedoch in absehbarer Zukunft unwahrscheinlich, sodass schwer zu erkennen ist, warum irgendjemand, der nicht in Steuer- und Regulierungshinterziehung (ganz zu schweigen von Kriminalität) verwickelt ist, Kryptowährungen nutzen sollte, ein Punkt, den ich schon seit langem betone.

Intermediäre verbieten?

Vielleicht sollten die Regulierungsbehörden auf ein dezentrales Gleichgewicht drängen, indem sie verlangen, dass die Börsen die Identität aller Personen, mit denen sie Transaktionen durchführen, kennen – auch in der Blockchain. Dies mag zwar harmlos klingen, würde es aber ziemlich schwierig machen, in der anonymen Blockchain im Namen von Kunden einer Börse zu handeln.

Es gibt zwar Alternativen, wie z. B. eine Chain-Analyse, bei der Transaktionen in und aus einer Bitcoinbrieftasche (Konto) algorithmisch untersucht werden können, wodurch in einigen Fällen die zugrundeliegende Identität aufgedeckt werden kann. Aber wenn dieser Ansatz immer ausreichen würde und jeder Anschein von Anonymität immer ausgelöscht werden könnte, ist es schwer zu erkennen, wie Kryptowährungen mit effizienteren Finanzvermittlungsoptionen konkurrieren könnten.

Schliesslich könnten viele Länder versuchen, statt einfach nur Kryptointermediäre zu verbieten, alle Kryptotransaktionen zu verbieten, wie China und eine Handvoll Entwicklungsländer es bereits getan haben. Ein Verbot von Transaktionen mit Bitcoin, Ethereum und den meisten anderen Kryptowährungen würde zwar nicht jeden aufhalten, aber es würde das System sicherlich einschränken. Nur weil China zu den Ersten gehörte, ist die Strategie nicht falsch, vor allem wenn man vermutet, dass die Haupttransaktionen mit Steuerhinterziehung und Kriminalität zu tun haben, ähnlich wie bei grossen Mengen von Banknoten wie dem 100-$-Schein.

Letztlich werden wohl viele andere Länder dem Beispiel Chinas folgen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass der wichtigste Akteur – die USA mit ihrer schwachen und zersplitterten Kryptoregulierung – in nächster Zeit eine mutige Strategie verfolgt. FTX mag der bisher grösste Skandal in der Kryptowelt sein, vermutlich wird er nicht der letzte gewesen sein.

