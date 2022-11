Liquiditätskrise – Kryptobörse FTX beantragt Gläubigerschutz Die Turbulenzen am globalen Kryptomarkt weiten sich aus. Alexander Trentin

FTX-Chef Sam Bankman-Fried referierte noch im Oktober beim Institute of International Finance in Washington zum Thema «Suche nach Stabilität». Bild: Ting Shen/Bloomberg

Am Ende hat es nicht gereicht. Die Krypto-Handelsplattform FTX hat am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Ihr Chef Sam Bankman-Fried ist von seinem Posten zurückgetreten. Die Suche nach Mitteln in Höhe von über 9 Mrd. $, um sein Unternehmen zu retten, hatte keinen Erfolg. Bereits am Donnerstag hatte die Wertpapieraufsicht auf den Bahamas die Vermögenswerte einer FTX-Tochter eingefroren.