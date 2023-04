Kühne + Nagel hat trotz des Rückgangs bei den Gewinnzahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Bild: ZVG/Kühne + Nagel

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen 7.40 Uhr

Die Kennzahlen des Logistikdienstleisters zeigen steil nach unten. Der Zahlenkranz für das erste Quartal spiegelt damit wie erwartet das Ende der Sonderkonjunktur in der Speditionsbranche, die Corona ausgelöst hatte und die bis ins zweite Halbjahr des Vorjahres anhielt. Doch ein Vergleich mit der Vorjahresperiode ist irreführend, da sich die Geschäftsbedingungen und damit der Anteil der Dienstleistungen an den Warentransporten normalisiert haben. Ein Blick ins Jahr 2019, das letzte Jahr vor der Pandemie, mag einen Hinweis auf die grundlegende Entwicklung geben, die Kühne + Nagel in den turbulenten Jahren genommen hat. Die Konversionsrate, das ist das Verhältnis von Ebit zu Rohertrag, war damals nur halb so hoch. Die Profitabilität liegt damit heute deutlich höher als vor vier Jahren, falls die aktuellen Marktbedingungen die neue Normalität der Branche sind. Dafür sprechen die Frachtraten für Container, die fast auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgegangen sind. K+N hat wieder einmal bewiesen, dass sie mit schnell drehenden Verhältnissen bestens zurechtkommt.