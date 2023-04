Analyse zu den Quartalszahlen – Kühne + Nagel beweist ihre Anpassungsfähigkeit Der Logistikdienstleister ist nach zwei Boomjahren zurück in der Normalität und ist profitabler als vor der Pandemie. Rainer Weihofen

Kühne + Nagel hat die beiden letzten je produzierten Boeing 747-8F, die seit einigen Wochen von Atlas Air betrieben werden, langfristig gechartert. Bild: ZVG/Kühne+Nagel

Die Kennzahlen des Logistikdienstleisters zeigen steil nach unten. Der Umsatz hat 37% nachgegeben, der Gewinn vor Steuern (Ebit) 45%, ebenso der Reingewinn. Der Zahlenkranz für das erste Quartal spiegelt damit wie erwartet das Ende der Sonderkonjunktur in der Speditionsbranche, die Corona ausgelöst hatte, indem sie die Kauflust der Konsumenten steigerte und damit den Bedarf an Transportleistungen. Gleichzeitig sanken die Transportkapazitäten und Transporte wurden teurer und komplexer, was wiederum zu hoher Nachfrage und steigenden Gewinnen bei den Logistikdienstleistern führte. Der Boom hielt bis ins zweite Semester des Vorjahres an.