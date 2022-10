Bild: ZVG/Kühne + Nagel

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.30 Uhr

Die Speditionsbranche gilt als Seismograph der Weltwirtschaft. Sie merkt sehr früh, wenn die Unternehmen weltweit vorsichtig werden und weniger Waren bestellen. Das Ergebnis, das der Logistikdienstleister Kühne + Nagel für die ersten neun Monaten des Jahres vorgelegt hat, ist mit hohen Wachstumsraten auf allen Stufen der Erfolgsrechnung nach wie vor ausgezeichnet und markiert einen Rekord für diese Periode. Doch bei den transportierten Mengen zeichnet sich im Quartalsvergleich möglicherweise eine Wende ab. So war die per Luftfracht beförderte Tonnage im dritten Quartal 7% niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der über See transportierten Container blieb 5% zurück. Auch die von pandemiebedingten Lockdowns, gestörtem Flugverkehr und Chaos in den Häfen ausgelöste Komplexität der Transporte, die den Preis für Logistikdienstleistungen stark steigen liess, scheint abzunehmen. Dies zeigt sich in dem leicht rückläufigen Gewinn je transportierte Einheit. Für K+N erwachsen daraus vorerst keine Probleme. Denn wie das Unternehmen in der Vergangenheit schon oft bewiesen hat, kann es sich mit seiner konsequenten Asset-Light-Strategie schnell an Veränderungen anpassen und jederzeit Wert für seine Aktionäre schaffen.