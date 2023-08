Der rasante Vormarsch künstlicher Intelligenz (KI) zerstört nicht nur herkömmliche Vorstellungen von Arbeit. Er verändert auch den Kern menschlicher Identität. Schon früher haben sich Verhalten und Erscheinen der Menschen an technologische Fortschritte angepasst. KI jedoch wird die wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Überzeugungen, auch in Bezug auf Natur und Rolle des Staates jedes Einzelnen, grundlegend verändern.

Durch die Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts hat mechanische Kraft die Kraft von Menschen und Tieren als Quelle der Energie ersetzt, mit der die Natur umgestaltet und Industrie- und Konsumgüter hergestellt werden. In der Reifephase der Revolution im 20. Jahrhundert nahm die Zahl der Berufe, in denen noch körperlich hart gearbeitet wird, stetig ab.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts mussten sich Arbeiter in der Autoindustrie über ihre Werkzeuge beugen, schwere Bauteile heben und dabei gewaltige Mengen Energie aufwenden. Ihre Nachfolger im 21. Jahrhundert überwachen am Monitor die Roboter, die alle schweren körperlichen Aufgaben übernommen haben. Seit diese Form der Fronarbeit verschwunden ist, sind Arbeitnehmer schwächer, aber auch gesünder. Wer eine gewisse körperliche Kraft aufbauen möchte, geht heute ins Fitnessstudio.

Geistige Arbeiten werden eliminiert

Die IT-Revolution stellt einen weiteren Schritt in der menschlichen Entwicklung dar. Da Maschinen immer mehr kognitive Aufgaben übernommen haben, werden die Roboter, die physische Arbeiten erledigen, heute oft von Computern überwacht. Mit der Eliminierung geistiger Arbeiten (wie der komplexen Rechenaufgaben, die Verkäufer früher lösen mussten) hat sich dasselbe alte Muster wiederholt: Viele Menschen müssen auf der Arbeit nicht mehr denken und verwenden diese Energie auf Kreuzworträtsel, Sudokus oder Wordle.

Die aktuelle Revolution geht jedoch noch viel weiter, weil sie unsere Wahrnehmung kollektiver Tätigkeiten verändert. Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung wohl beim Militär. Sie wirkt sich aber auch auf die politische Teilhabe und sogar auf unser Verständnis von rechtmässiger Autorität aus.

Das 20. Jahrhundert war von den destruktivsten Kriegen der Menschheitsgeschichte geprägt, die ihrerseits der Demokratisierung Impulse verliehen haben. Da Soldaten und ihre Familien für ihre Opfer belohnt werden mussten, führten beide Weltkriege zu einer Ausweitung des Wahlrechts. Dem klassischen politischen Liberalismus zufolge kann man von niemandem erwarten, dass er sein Leben für ein politisches Gebilde opfert, in dem er keinerlei Mitbestimmung geniesst.

«Technologie hat noch nie haltgemacht, nur weil ein paar Leute das gern hätten.»

Dank der Technologie lässt sich dieser Prozess inzwischen aber kurzschliessen. Weltweit wird von der gebildeten städtischen Bevölkerung immer seltener erwartet, dass sie sich mit der brutalen Seite des menschlichen Daseins befasst. Nehmen wir Russland: Der russische Präsident Wladimir Putin verlässt sich im Krieg gegen die Ukraine auf halbautonome Söldnertruppen, soziale Randgruppen und sogar Häftlinge, weil er weiss, dass die Menschen in Moskau und Sankt Petersburg körperlich und, was noch wichtiger ist, psychologisch für diese Aufgabe ungeeignet sind.

Das ist natürlich kein neues Problem. Bereits im Vorfeld des Ersten Weltkriegs fragten sich die militärischen Führer grosser europäischer Länder, wie sie ihre grossen Armeen aufstellen sollten, wo doch viele Rekruten durch das moderne industrielle Leben für den Militärdienst untauglich geworden waren. Heute ist der Anteil der dienstuntauglichen jungen Amerikaner auf 77 Prozent gestiegen.

Allerdings verfügt das Militär über Technologien, von denen frühere Generationen nicht einmal zu träumen wagten. Ebenso wie vor ihm die Industrie- und Büroarbeit wird auch der Krieg inzwischen immer häufiger von unbemannten Geräten wie autonomen Drohnen übernommen.

Früher leitete sich die enorme politische Macht des Adels von dessen Fähigkeiten im Kampf ab. Nachdem der Adel mit dem Kämpfen aufgehört und sich auf sein geckenhaftes Dasein am Hofe zurückgezogen hatte, löste sich die Legitimität seiner Herrschaft in einer Parfümwolke auf. Mit den Massenarmeen nach der Französischen Revolution wurde Krieg demokratisiert, und mit ihm die Politik. Und jetzt, wo Kriege mit Technologie geführt werden, entgleitet dem Volk diese Macht wieder.

Maschinen statt Militärs

Was aber wird aus der nun überflüssigen Gesellschaftsgruppe? Ebenso wie die Industrielle Revolution den Bedarf an Arbeitern verringert hat, macht die KI-Revolution Menschen im militärischen Bereich obsolet. Wie die Arbeiter vor ihnen werden sie durch Maschinen ersetzt. Bleibt noch der Klerus, der bisher das erhalten hat, was den Menschen zum Menschen macht.

Sind auch sie in Gefahr, nach und nach durch Technologie überflüssig gemacht und am Schluss ausgelöscht zu werden? Weil sie genau das befürchten, fordern ein paar Kritiker und Technologiepioniere eine «Pause» in der KI-Entwicklung. Technologie hat aber noch nie haltgemacht, nur weil ein paar Leute das gern hätten.

Harold James lehrt Geschichte und Internationale Beziehungen an der Princeton University.

