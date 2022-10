Kaffee mit Chen Qiufan – «Künstliche Intelligenz wird uns viele neue Errungenschaften bringen» Der chinesische Science-Fiction-Autor beschreibt in seinem Werk «KI 2041» positive und angsterregende Szenarien für die Computer-Intelligenz der nahen Zukunft. Alexander Trentin

Dieser Autor will in seinem nächsten Roman eine künstliche Intelligenz (KI) mitschreiben lassen: Der 41-Jährige Chen Qiufan, einer der wichtigsten Science-Fiction-Schriftsteller Chinas, sieht das als Teil des technischen Fortschritts. «Es werden viele Menschen ihre Arbeit verlieren – aber man wird auch neue Positionen schaffen: Spezialisten, die sich damit auskennen, wie man mit KI reden muss und wie man damit die besten Ergebnisse erzielt.» «Finanz und Wirtschaft» trifft ihn in den Räumen von Sinokultur, einem Verein zur Vermittlung chinesischer Kultur in der Schweiz, der Chens Lesung in Zürich organisiert hat.

Chen, der an der renommierten Peking-Universität studiert hat, setzt sich schon seit Jahren intensiv mit intelligenten Maschinen auseinander. Zusammen mit Lee Kai-Fu, dem früheren Chef von Google China, hat er das Buch «KI 2041: Zehn Zukunftsvisionen» geschrieben. Es ist dieses Jahr in deutscher Übersetzung erschienen. In dem Buch folgt auf jede der zehn – in verschiedenen Kulturen angesiedelten – Kurzgeschichten Chens eine fachliche Einordnung von Lee. Chen war selbst Mitarbeiter von Google, bevor er das Schreiben zum Beruf machte.

Die zwei ­Autoren haben für ihr Buch mit Dutzenden Experten gesprochen. «Viele der KI-Forscher haben uns gesagt, dass wir erst am Anfang stehen und die ­Algorithmen noch relativ dumm sind», erzählt Chen. Gleichzeitig ist der in der Provinz Guangdong geborene Autor aber von der Kreativität der KI fasziniert. Etwa wenn Chen mit Tools wie MidJourney aus einer Texteingabe künstlerische oder fotorealistische Bilder erzeugt: «KI kann die Gefühle in einem Bild sehr subtil und ausgefeilt darstellen. Wenn ich etwa ein melancholisches Foto von einem einsamen Mädchen am Meer anfordere, trifft es genau meine Erwartungen. Es ist erstaunlich und beängstigend.»

«Viele der KI-Forscher haben uns gesagt, dass wir erst am Anfang stehen.»

Was für immense Chancen und Risiken die Technologie bietet, wird in «KI 2041» klar demonstriert. So projiziert Chen in einer Kurzgeschichte die strengen Covid-Lockdowns in Schanghai auf das Leben in der Stadt in zwanzig Jahren. Die Menschen sind durch Virusmutationen und die Pandemiebekämpfung traumatisiert, die Hauptfigur hat sich in den virtuellen Raum zurückgezogen. Der Gesundheitszustand aller Bürger wird ständig digital kontrolliert. Sie werden auf Abstand zueinander gehalten. Gleichzeitig hilft KI in dieser Zukunftsvision, dass Medikamente schneller entwickelt werden. Tatsächlich sieht Chen die grössten Chancen in der Forschung: «Statt nur auf Hypothese und Experiment zu setzen, kann man nun Simulationen bauen. Die Entwicklung wird viel schneller. Ich baue darauf, dass uns das viele neue Errungenschaften bringen wird.»

Um den Risiken von KI entgegenzuwirken, dürfe man nicht versuchen, den Fortschritt zurückzurollen: «Man muss die Algorithmen anpassen.» Leider fehle den Computeringenieuren oft das Bewusstsein für die sozialen und die ethischen Auswirkungen ihrer Arbeit. «Das gilt besonders für China: Dort trennt man Schüler früh in die Bereiche Natur- und Geisteswissenschaften. Man wird in diesen Bereichen völlig anders unterrichtet, es findet zu wenig Austausch statt.» Dabei habe es diesen Austausch schon einmal gegeben. Chen erzählt von den Macy-Konferenzen in den USA zwischen 1947 und 1953. Mathematiker wie John von Neumann haben mit Psychologen und Soziologen die Kybernetik entwickelt, aus der die modernen Computerwissenschaften entstanden sind.

«Man trennt Schüler in China früh in die Bereiche Natur- und Geisteswissenschaften. Man wird in diesen Bereichen völlig anders unterrichtet.»

Science Fiction sieht Chen als Möglichkeit, durch den Blick auf die ­Zukunft das Verbindende zwischen den Kulturen herauszustellen – noch mehr als andere Literaturgattungen: «Es geht um das universell Menschliche, um uns als Spezies. Wenn wir über Aliens, Zeitmaschinen oder KI ­lesen, kann man kulturelle und ideologische Differenzen beiseitelegen.»

In China gab es anders als in Europa lange kaum Kritik am technischen Fortschritt. Immer noch bemühe sich die Volksrepublik mit grossem Aufwand, bei der Technologie aufzuholen – ob es um künstliche Intelligenz, Halbleiter oder regenerative Energien gehe. «Science Fiction ist hier das perfekte Genre, um das Bild Chinas in der Welt neu aufzubauen», sieht Chen seine Literaturgattung auch im Dienste von Pekings Imagepflege. Einer der bekanntesten neueren Romane eines chinesischen Autors ist die Zukunftssaga «Das Drei-Körper-Problem» von Liu Cixin.

«Science Fiction ist das perfekte Genre, um das Bild Chinas in der Welt neu aufzubauen.»

Doch der Glaube an Technik als rein positiven Faktor ihres Lebens komme der Generation junger Chinesen langsam abhand, ­beobachtet der Autor: «Tatsächlich gibt es jetzt Diskussionen über die Gesichtserkennung oder darüber, wie Daten – etwa beim Testen nach Corona – gesammelt werden. Doch dieses kritische Denken steht erst am Anfang.» Eine neue Mentalität unter den Jungen zeige sich ausserdem am abnehmenden ­Interesse an materiellem Erfolg oder einer traditionellen Karriere. Das sei auch der Aufmerksamkeit des Staates nicht entgangen.

Darauf sei etwa die strengere Regulierung der chinesischen Tech-Konzerne zurückzuführen, «ausserdem versucht man, anders mit den jungen Menschen zu kom­munizieren, das Narrativ der Politik ändert sich». So könne man die ­Jungen nicht mehr mit den Erzählungen aus der Kommunistischen ­Revolution mitreissen. «Aber», relativiert Chen, «ein neues Narrativ heisst noch nicht, dass sich etwas ändert.»

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

Fehler gefunden?Jetzt melden.