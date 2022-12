Duell der Auktionshäuser – Kunstmarkt boomt auch in Krisenzeiten Christie’s hat dieses Jahr Kunst im Wert von 8,4 Mrd. $ verkauft – so viel wie noch kein Auktionshaus zuvor. Konkurrentin Sotheby’s hatte ebenfalls ein lukratives 2022. Mara Bernath

Es war eine Auktion der Superlative: Gleich fünf Werke der Sammlung von Paul G. Allen wurden für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Bild: Christie’s, Screenshot des Livestreams der Auktion

Die Wirtschaft kühlt sich ab, aber der Kunstmarkt läuft heiss. Christie’s hat dieses Jahr Kunst im Wert von 8,4 Mrd. $ verkauft – so viel hat noch nie ein Auktionshaus binnen Jahresfrist eingenommen. Damit hat sie Konkurrentin Sotheby’s auf den zweiten Platz verwiesen, die mit 8 Mrd. $ aber ebenfalls einen eigenen neuen Rekord erreicht hat.



«Es fühlt sich in der Kunstwelt an, als tanzten wir auf einem Vulkan, wenn man bedenkt, was in der Welt gerade alles geschieht – in der Ukraine, im Iran, in Asien mit der schwierigen Covid-Situation, mit der Rezession und Inflation in vielen Staaten», sagte Giullaume Cerutti, CEO von Christie’s, fast schon entschuldigend, als er Journalisten diese Woche das Unternehmensergebnis präsentierte.