Geldpolitik in Japan – Kurodas letzte Runde Vorerst bleibt die geldpolitische Ausrichtung unverändert. Doch das kann sich bald ändern. Unternehmen sind gewillt, deutlich höhere Löhne zu zahlen. Sylvia Walter

Da hat einer gut lachen: Den Ausstieg aus der jahrelangen, ultralockeren Geldpolitik wird jetzt Kurodas Nachfolger bewerkstelligen dürfen. Bild: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Nullwachstum und eine Inflationsrate, die mehr als doppelt so hoch ist als das Ziel. Dass dies sein Vermächtnis sein würde, hätte sich der scheidende Chef der japanischen Notenbank (Bank of Japan, BoJ), Haruhiko Kuroda, vor einiger Zeit bestimmt nicht so vorgestellt. Am Freitag leitete er zum letzten Mal den geldpolitischen Ausschuss in Tokio. Nach zweimal fünf Jahren ist die Stabübergabe an seinen Nachfolger Kazuo Ueda Anfang April fällig.