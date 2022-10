Markteinführung – Kuros lanciert neues Knochentransplantat Mit MagnetOS können Chirurgen die Oberflächentechnologie nutzen und gleichzeitig die routinemässige Praxis fortsetzen.

Daten aus mehreren Studien sprechen für das Knochentransplantat. Bild: Getty Images

Das Biotechunternehmen Kuros hat die Markteinführung von MagnetOS Flex Matrix bekantgegeben. Erste Daten aus fünf kontrollierten Studien sprechen für das Knochentransplantat.

Mit MagnetOS können die Chirurgen die Vorteile der NeedleGrip-Oberflächentechnologie nutzen und gleichzeitig ihre routinemässige Praxis fortsetzen, wie Kuros am Dienstag mitteilte. Dank der NeedleGrip-Oberflächentechnologie wächst Knochen gar in weichem Gewebe, was wiederum bisher ungenutztes Potenzial zur Stimulierung von Stammzellen erschliesse. Die Einführung der MagnetOs Flex Matrix runde zudem das bisherige Angebot der MagnetOS-Produkte ab, heisst es weiter.

AWP

