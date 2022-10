Umsatzzahlen – Kuros steigert Verkäufe von MagnetOS Das Biotech-Unternehmen hat in den ersten neun Monaten die Verkäufe seines Knochentransplantats gegenüber dem Vorjahr um 73% gesteigert.

MagnetOs sei nun bei über 10'000 Menschen eingesetzt worden und habe damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Getty Images

Das Biotechunternehmen Kuros hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres die direkten Verkäufe seines Knochentransplantats MagnetOs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 73% gesteigert. Somit erzielte das Unternehmen mit seinem wichtigsten Produkt einen Umsatz von 8,1 Mio. Fr.



Der gesamte Umsatz mit Medizinprodukten stieg auf 8,9 Mio. Fr. nach 5,8 Mio. in den ersten drei Quartalen des letzten Jahres, wie Kuros am Mittwoch mitteilte. Für das letzte Jahresviertel geht Kuros davon aus, dass der Produktumsatz «im Einklang mit der Leistung des dritten Quartals wachsen wird».



MagnetOs sei nun bei über 10'000 Menschen eingesetzt worden und habe damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Es gebe zudem positive erste Daten aus den fünf geplanten, randomisierten, kontrollierten Studien für MagnetOs im Rahmen des Projekts Fusion.



Dank der Kapitalerhöhung durch eine Privatplatzierung Mitte September in Höhe von 6 Mio. Fr. sieht sich Kuros weiterhin bis zum zweiten Quartal 2024 finanziert.

AWP

