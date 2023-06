Aktie im Blickpunkt – L’ Occitane lassen trotz Umsatzrekord Federn Die neuen Marken Sol de Janeiro und Elemis lieferten eine starke Umsatzsteigerung. Unter dem Strich blieb beim französischen Unternehmen aber 50% weniger übrig. Giuliano Ligi

L’ Occitane hat beim Umsatz erstmals die Marke von 2 Mrd. € überschritten. Bild: Tasneem Alsultan/Bloomberg

Trotz rekordhohem Umsatz für das Geschäftsjahr 2022/23 (per 30. 03.) sind die Aktien von L’Occitane am Dienstag über 15% gefallen. Die an der Hongkonger Börse gelisteten Valoren des Kosmetikherstellers verloren wegen des deutlich tieferen Reingewinns. Seit Jahresbeginn gaben die Aktien mehr als 20% nach. Im gleichen Zeitraum hat der Leitindex Hang Seng mit knapp –5% deutlich weniger eingebüsst.