Megatrend Megacities – Lagos oder die Stadt der Zukunft Stau und schlechte Stromversorgung treffen reiche und arme Bewohner gleichermassen. Mara Bernath , Lagos

Endstation für Danfos: Die gelben Busse gelten als Wahrzeichen von Lagos, sind aber auf den Inseln Ikoyi und Victoria verboten. Im Bild: Danfo-­Haltestelle neben der Obalende-Brücke auf Lagos Island. Bild: John Wessels/AFP/Getty Images

Das Erste, was in Eko Atlantic City auffällt, ist die Leere. Weit und breit kein Auto, kein Mensch, und kaum ein Gebäude in Sicht. Als Zweites registriert man die Stille, nur das Rauschen des Meeres ist zu hören. Still und leer – beides ist höchst uncharakteristisch für Lagos, der wohl bevölkerungsreichsten Stadt Afrikas, in der stets Betrieb herrscht, Autofahrer auf sechsspurigen Strassen nicht den Blinker, sondern die Hupe einsetzen, Trottoirs als Verkaufsstand dienen und jede Minute ein Mensch von anderswoher Teil der Stadt wird.