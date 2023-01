Kunde aus den USA – Landis+Gyr erhält Grossauftrag Eine Tochtergesellschaft des Herstellers von Stromzählern soll 1,4 Mio. Grid-Sensoren des Typs Revelo liefern.



Der Auftrag wird laut Landis+Gyr voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Landis+Gyr hat in den USA einen Grossauftrag an Land gezogen. Eine Tochtergesellschaft wurde vom Stromkonzern National Grid mit der Lieferung von 1,4 Mio. Grid-Sensoren des Typs «Revelo» beauftragt.



Die «Revelo»-Stromzähler kommen laut einer Mitteilung vom Freitag im US-Bundesstaat Massachusetts zum Einsatz. Sie seien Teil eines umfassenden «Advanced Metering Infrastructure»-Projekts (AMI) der nächsten Generation zur Integration sauberer Energie, heisst es.



Das Projekt habe die regulatorische Genehmigung der Energiebehörde in Massachusetts erhalten, so die Mitteilung weiter. Dies erlaube es National Grid, ein Elektrizitätsverteilungssystem zu modernisieren und in seinem Versorgungsgebiet ein entsprechendes AMI-Netzwerk zu installieren.



Der Auftrag werde voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen. Angaben zum Umsatzvolumen werden in der Mitteilung keine gemacht.



AWP

