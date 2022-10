Mit den Zahlen hat Landis+Gyr die Prognosen der Analysten beim Umsatz leicht übertroffen. Bild: ZVG/Landis+Gyr

Einschätzung von Rainer Weihofen

Die Produkte des Herstellers von Stromzählern sind gefragt, denn mit den Geräten lässt sich die Energieeffizienz in Stromnetzen erhöhen. So ist der Auftragsbestand im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres, das am 1. April begonnen hat, auf einen Rekordstand gewachsen und ist nun mehr als doppelt so hoch wie der Jahresumsatz 2021. Doch leider musste Landis+Gyr wie schon im Vorjahr weiter mit angezogener Handbremse fahren, denn wegen der Störungen in den Lieferketten fehlten wichtige Komponenten wie Transistoren oder Speicherchips, um die Aufträge abarbeiten zu können. Zudem sind die Inputkosten weiter gestiegen. Überraschend ist das nicht, hatte CEO Werner Lieberherr 2022 doch als «Übergangsjahr» bezeichnet, in dem die Probleme zunächst fortbestehen sollten. Für die Marge auf dem Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Steuern (Ebitda) avisierte er für 2022 eine Spanne von 5 bis 8%, die im ersten Halbjahr mit 6,7% gut getroffen wurde. Im zweiten Halbjahr erwartet das Management eine Entspannung in den Lieferketten. Ob die Handbremse dann aber komplett gelöst werden kann, ist schwer vorherzusagen. Anleger denken offenbar, dass dies gelingt, und haben Landis+Gyr in den vergangenen vier Wochen 9% ins Plus geschickt.