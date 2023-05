Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 rechnet Landis+Gyr mit einer Fortsetzung der starken Umsatzentwicklung. Bild: ZVG/Landis+Gyr

Ersteinschätzung von Christopher Gilb um 9 Uhr

Die intelligenten Stromzähler aus Cham sind gefragt. Dies zeigt sich am rekordhohen Auftragsbestand von 3748,6 Mio. $. Doch wegen fehlender Komponenten aufgrund der angespannten Lieferkettensituation war Landis+Gyr 2022 noch mit angezogener Handbremse unterwegs. Entsprechend bezeichnete CEO Werner Lieberherr 2022 als «Übergangsjahr», prognostizierte aber für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres eine Entspannung. Dies trat nun ein. Da sich die Komponentenverfügbarkeit verbesserte, war die zweite Jahreshälfte mit einem Nettoumsatz von 952,7 Mio. $ das stärkste Halbjahr in der Geschichte des Unternehmens. Mit einer Marge auf dem Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Steuern (Ebitda) von 8,3% liegt das Unternehmen fürs Gesamtjahr sogar leicht über der selbst avisierten Bandbreite. Jedoch wurde die Cash-Position vorübergehend durch strategische Investitionen in Lagerbestände zur Abwicklung des hohen Auftragsbestands beeinflusst. Auch die Prognosen der Analysten wurden weitestgehend übertroffen und einzig beim Reingewinn leicht verfehlt. Dass die Lieferkettensituation aber weiterhin angespannt bleibt, hat sich bereits im Januar gezeigt, als Landis+Gyr die Finanzziele fürs nun laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert hat. Die Ebitda-Marge wird zwischen 9 und 11% statt 12 bis 13% des Nettoumsatzes erwartet. Insgesamt aber befindet sich Landis+Gyr auf dem aufsteigenden Ast, das sehen auch die Investoren so und sorgten für einen Kursanstieg von 28% in den letzten sechs Monaten.