Konjunktur USA – US-Industrie und Konsumentenstimmung besser Die US-Industrie erlebte im vergangenen Monat eine positive Überraschung. Sie hat im Mai ein starkes Auftragsplus eingefahren. Auch das Konsumentenvertrauen verbesserte sich im Juni auf den höchsten Stand seit Januar 2022.

Die US-Industrie hat im Mai überraschend ein Auftragsplus eingefahren. Die Bestellungen für langlebige Güter wie Flugzeuge und Maschinen legten um 1,7% zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Minus von 1,0% gerechnet, nachdem es im April ein Plus von revidiert 1,2% gegeben hatte. Ohne den Verkehrssektor ergab sich im Mai ein Zuwachs von 0,6%, nach revidiert minus 0,6% im April. Experten hatten für Mai ein Minus von 0,1% auf dem Zettel.

«Die Auftragszahlen überraschen erneut positiv», sagte Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg. Auch abseits des Transportsektors gebe es ein Bestellplus, wenngleich hier der Vormonatswert nach unten revidiert worden sei: «Insgesamt sollten die Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank aber nicht weiter gedämpft werden.» Investoren gehen davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve im Juli die Geldpolitik weiter straffen wird, nachdem sie jüngst eine Pause eingelegt und den Leitzins in der Spanne von 5,0 bis 5,25% belassen hatte.

US-Konsumentenstimmung so gut wie seit Anfang 2022 nicht mehr

Die Konsumstimmung in den USA hat sich im Juni überraschend deutlich aufgehellt. Das Barometer für die Konsumlaune stieg auf 109,7 Zähler von 102,5 Punkten im Mai, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 104,0 Punkte gerechnet. «Das Konsumentenvertrauen verbesserte sich im Juni auf den höchsten Stand seit Januar 2022, was auf verbesserte aktuelle Bedingungen und einen Anstieg der Erwartungen zurückzuführen ist», erläuterte Dana Peterson, Chefökonomin beim Conference Board.

Die Inflation nagt zwar weiter an der Kaufkraft der Konsumenten. Sie ist jedoch zuletzt spürbar zurückgegangen – auf 4,0%. Dies wirkt sich offenbar auch auf die Inflationserwartungen der Konsumenten aus. Sie rechnen laut der Conference-Board-Umfrage auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Teuerungsrate von 6,0%. Niedriger war der veranschlagte Wert für die zu erwartende Inflation zuletzt im Dezember 2020. Die Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25% nach oben getrieben, um dem Preisauftrieb entgegenzuwirken. Nach einer Pause im Juni stehen die Zeichen nun wieder auf Erhöhung - Viele Experten rechnen mit einer Anhebung im Juli.

