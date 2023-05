Investorenkonferenz – Langsame Erholung Chinas bremst Unternehmen Der erhoffte Aufschwung in China lässt auf sich warten. Das spüren Interroll, Lem oder auch Schindler, wie sich an der Investorenkonferenz «Swiss Equities Forum» zeigte. Yvonne Debrunner

Aufzüge von Schindler am Flughafen von Peking. Der erhoffte Aufschwung in China lässt auf sich warten. Bild: ZVG/Schindler

Wer auf eine rasche Erholung der chinesischen Wirtschaft nach den strikten Corona-Lockdowns gehofft hat, ist enttäuscht worden. Das gilt auch für Schweizer Unternehmen, die in China tätig sind. Das schwächelnde China war eines der Hauptthemen am «Swiss Equities Forum 2023», einer Investorenkonferenz, die die Bank Mirabaud Ende letzter Woche in Genf durchgeführt hat. An dieser nahmen zahlreiche CEO und CFO teil, etwa von Bucher, Geberit, Holcim, Interroll oder Sika.