Der Nach-Corona-Effekt für Onlinereisevermittler Lastminute.com fällt langsam weg. Das Geschäft ist im zweiten Quartal geschrumpft. Auch die Ergebniskennziffern gingen zurück.

Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen, das nach einem Betrugsskandal seit Ende 2022 unter neuer Führung steht, von einem Zuwachs bei Umsatz und Profitabilität aus. Seit Anfang Jahr liegen die Papiere von Lastminute 37% im Plus. Aktionäre bleiben am Ball, grössere Kurssprünge sind vorerst nicht zu erwarten.

(AWP) Der Online-Reiseanbieter Lastminute hat im ersten Halbjahr das Geschäft mit Ferienpaketen weiter ausgebaut. Dies passt zum erklärten verstärkten Fokus auf die Profitabilität.



«Den Kern unseres Unternehmens bilden nun Ferienpakete», sagte der seit Anfang Jahr amtierende Lastminute-Chef Luca Concone anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen 2023 am Donnerstag vor den Medien. «Wir sind in dem Bereich inzwischen der klare Marktführer in Europa.»



Die Gruppe hat im ersten Halbjahr das Angebot dynamischer Ferienpakete auf fünf neue Märkte in Europa ausgeweitet. Insgesamt biete Lastminute die Pakete nun in 23 europäischen Märkten an, so Concone. In den Paketen werden Transport und Unterkunft mit touristischen Angeboten wie Sightseeing kombiniert - sie gelten als besonders margenstark.



Dies passt zum erklärten Fokus des Unternehmens. «Wir fokussieren uns inzwischen deutlich stärker auf die Profitabilität statt auf Wachstum», bekräftigte der CEO die unter ihm eingeschlagene strategische Richtung.

Stornierungen senken

Um profitabler zu werden, will Lastminute zudem künftig auch die Zahl der Stornierungen nach unten drücken. Derzeit bewege sich die Stornierungsrate um 5% und damit im Rahmen des gesamten Reisemarktes, erklärte Concone.



Bei 2% davon sei man von den Fluggesellschaften abhängig und könne nicht gross etwas daran ändern. Bei den restlichen 3% hänge es aber von den direkten Kunden ab. Hier gelte es, künftig dafür zu sorgen, dass es zu weniger Absagen komme.



Was die Rentabilität anbelangt, so bedeutet diese Strategie: Angestrebt wird ein profitables Wachstum, nicht solches um jeden Preis. Für das laufende Jahr stellt der Online-Reisekonzern ein Umsatzwachstum von 10 bis 15% und gleichzeitig eine Steigerung der Profitabilität in dieser Höhe oder darüber in Aussicht.

