Analyse zu den Jahreszahlen – Lastminute versucht, die Vergangenheit abzustreifen Die Online-Reisegesellschaft leidet noch unter den Betrugsvorgängen des vergangenen Jahres. Doch es soll aufwärtsgehen.

Nach Vorlage der endgültigen Jahreszahlen zeigt sich: Der Online-Reiseanbieter Lastminute.com leidet noch immer unter dem Betrugsskandal vom vergangenen Jahr. Hohe Rückstellungen für die erwartete Busse haben das Ergebnis des Unternehmens 2022 ins Minus gedrückt. Während das Bruttoreisevolumen bereits wieder Vor-Corona-Niveau erreicht hat, liegen Umsatz und Profitabilität noch unter den Werten des Jahres 2019. Die Erholung der Reiseaktien nach der Pandemie haben die Lastminute-Titel nur halbherzig vollzogen. Es mangelt an Argumenten, wieso Investoren jetzt einsteigen sollten.



Im Sommer vergangenen Jahres wurden Führungskräfte des Unternehmens mit Sitz in Chiasso mit pikanten Vorwürfen konfrontiert, darunter Ankeraktionär Fabio Cannavale und COO Andrea Bertoli. Der Vorwurf: Missbrauch von Staatshilfen während der Coronapandemie. Die beiden Top-Manager sassen deswegen über Monate in Untersuchungshaft.

Neustart im Top-Management

Ende vergangenen Jahres gaben Cannavale und Bertoli ihre Ämter auf, Gründer Cannavale räumte auch die Position als exekutiver Verwaltungsrat. Neu führt Luca Concone das Unternehmen, ein italienischer Unternehmer, Investor und Berater. Im Februar, bei Vorlage der vorläufigen Zahlen, hatte das neue Lastminute-Management angekündigt, die Corporate Governance zu stärken: Es werde ein Ethik- und Nachhaltigkeitsausschuss gebildet, die Kontrollsysteme im Unternehmen würden ausgebaut.



Nun standen die endgültigen Zahlen im Blickpunkt. Der Bruttoreisewert schnellte im vergangenen Jahr 145% nach oben auf 3,2 Mrd. €. Die Kennziffer liegt damit bereits wieder über dem Niveau von vor Corona. Im Jahr 2019 verbuchte die Gesellschaft einen Bruttoreisewert von 3 Mrd. Der Umsatz verdoppelte sich im vergangenen Jahr auf 305 Mio. €, lag damit aber noch immer unter dem 2019er-Wert von 338 Mio.



Der um viele Faktoren bereinigte Ebitda (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) verdoppelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenso auf 38 Mio. €. 2019 hatte er noch 71 Mio. betragen. Unter dem Strich stand ein Minus von 15 Mio. €, im Jahr zuvor war noch ein Verlust von 13,3 Mio. angefallen, 2019 hatte die Gesellschaft unter dem Strich einen Gewinn von 34 Mio. eingefahren.



Der Verlust im Jahr 2022 steht vor allem mit der im vergangenen Jahr gebildeten Rückstellung von 34 Mio. € im Zusammenhang. Das Staatssekre­tariat für Wirtschaft (Seco) verlangt die ­gesamten Hilfen in Höhe von 29 Mio. € zurück. Diese Zahlung sei für 2023 geplant, teilte das Unternehmen mit, die genauen Bedingungen jedoch seien noch offen. Weitere Belastungen erwarte die Gesellschaft nicht, erklärte CFO Sergio Signoretti.

Guter Start ins neue Jahr

Auf einen Ausblick auf das laufende Jahr verzichtet auch das neue Management. Der Start sei jedoch gut gelaufen, teilte das Unternehmen mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Buchungen 20% gestiegen, der Umsatz 38%. Der bereinigte Ebitda für das erste Quartal sei um circa 30% gestiegen.



Die Valoren von Lastminute reagierten am Donnerstagvormittag freundlich auf die Vorlage der Jahreszahlen. Seit Anfang Jahr liegen sie nun 18% im Plus. Andere Spieler der Branche indes liefen besser: Die Aktien von Booking kommen auf einen Zuwachs von 25%, die von Airbnb auf 32%, der spanische Rivale eDreams Odigeo liegt bei einem Plus von 36% seit Anfang Jahr. Lastminute hängt der Skandal von vergangenem Jahr noch nach. Es wird noch eine Weile dauern, bis sich die Titel von den Verfehlungen des Ex-Managements emanzipieren.

