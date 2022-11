Bild: Anton Petrus/Getty Images

Ersteinschätzung von Thorsten Riedl um 8.45 Uhr

LM Group sucht den Befreiungsschlag – und wechselt endlich die gesamte Führung aus. Gründer, Ankeraktionär und CEO des Unternehmens Fabio Cannavale sass bis vor wenigen Tagen in Untersuchungshaft, weil das Unternehmen Staatshilfen missbraucht hat. Ob der angekündigte Schritt ausreicht, um den Ruf des Online-Reisebüros wiederherzustellen, ist noch nicht ganz gewiss. Denn Cannavale bleibt Ankeraktionär des Unternehmens und muss an der Generalversammlung Ende Dezember der neuen Führung zustimmen. Ein klarer Schnitt mit der Vergangenheit wäre es gewesen, nun auch Änderungen im Aktionariat einzuleiten. An der Börse wird der Wechsel wohl dennoch goutiert werden, denn zusammen mit den Änderungen hat Lastminute starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt.



(AWP) Der Online-Reiseanbieter LM Group (»Lastminute») sorgt wegen möglicherer Betrügereien für Schlagzeilen. Operativ hat das Unternehmen die Folgen der Coronakrise im dritten Quartal aber fast ganz abgeschüttelt. Unter dem Strich resultierten gleichwohl rote Zahlen.



Der Umsatz lag von Juli bis September mit 82,0 Mio. € 49% über dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Vor-Corona-Jahr 2019 fehlt damit nicht mehr allzu viel (Umsatz Q3 2019: 93,9 Mio). Dies stehe im Einklang mit den Markttrends. Es spiegle aber auch eine abflachende Erholungskurve für die europäischen Märkte ab Juni wider, heisst es in der Mitteilung.



Basis für dieses Wachstum war ein um ein Drittel höheres Buchungsvolumen von 1,07 Mrd. €. Der eigentliche Wachstumstreiber waren dabei laut den Angaben erneut die Ferienpaket-Angebote. In den Paketen werden Transport und Unterkunft mit touristischen Angeboten wie etwa Sightseeing kombiniert. Sie gelten als margenstärker als andere Angebote der Gruppe. Im Berichtszeitraum seien dynamische Pakete in fünf neuen Märkten Europas eingeführt worden

Hohe Rückstellungen

Gleichwohl ging der bereinigte Ebitda im 3. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6% auf 11,9 Mio. zurück. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass das dritte Quartal 2021 noch staatliche Subventionen enthielt, welche in diesem Quartal entfielen. Werde dieser Effekt herausgerechnet, hätte beim Ebitda ein Plus von gut einem Fünftel resultiert, so das Communiqué.



Nach neun Monaten zeigen Umsatz und Betriebsgewinn ebenfalls ein starkes Wachstum. Und unter dem Strich resultierte wegen der Einmaleffekte im Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen aber ein Verlust von 8,8 Mio. Konkret wurden Rückstellungen von 34 Mio. getätigt.



Die Online-Reisegruppe ist vor allem für die Reise- und Ferienangebote auf lastminute.com bekannt. Zur Gruppe gehören aber weitere Reise-Marken wie Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan.



Lastminute ernennt neuen CEO und VRP - Rückstellungen von 34 Millionen Euro

Die Gruppe tauscht praktisch die gesamte Führungsriege aus. Das ist die Folge der seit Monaten laufenden Untersuchungen wegen möglicher Missbräuche beim Bezug von Corona-Kurzarbeitsentschädigungen.



Luca Concone soll neuer CEO werden, Yann Rousset Verwaltungsratspräsident. Ebenfalls neu in den Verwaltungsrat sollen Valentin Pitarque, Paolo Quaini, Maria Teresa Rangheri und Cyril Ranque einziehen, wie es in der Meldung vom Donnerstag heisst. An einer für den 21. Dezember einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionäre über die neuen Personalien abstimmen.

Der neue CEO Concone wird damit die Nachfolge von Laura Amoretti antreten, welche den Posten infolge des Betrugsverdachts ad interim übernommen hatte. Er verfügt laut den Angaben über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Unternehmer und Berater für Firmen der Technologie- und Internetbranche.



Gleichzeitig treten zwei Firmenurgesteine zurück. Firmengründer und Ex-CEO Fabio Cannavale sowie Andrea Bertoli (ehemalgier COO) treten nach Wochen in der Untersuchungshaft per sofort als exekutive Verwaltungsräte zurück. Der Verwaltungsrat nehme die Rücktritte zur Kenntnis und akzeptiere diese. Den Angaben zufolge wurden Cannavale und Bertoli inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Einfach weg vom Fenster ist Firmengründer Cannavale aber nicht. Über den Hauptaktionär Freesailors bleibt er stark an der LM Group beteiligt. Gemäss einer Beteiligungsmeldung vom 8. Juli 2022 besitzt Freesailors 52,94% der Gruppe. Und Angaben von Ende Juni zufolge werden 72,4% von Freesailors direkt oder indirekt von Cannavale kontrolliert (10,9% von Lastminute, 4,8% von Sealine 2, 5,4% von den Sterling Active Fund, 5,4% von andere Investoren).



Angesichts der jüngsten Ereignisse hat Freesailors nun Aktienrückkäufe verschoben. Die verschiedenen Investoren der Holdinggesellschaft hätten sich darauf geeinigt, die Absegnung des Rückkaufs von Minderheitsanteilen zur Unterstützung des Management-Incentiveplans bis Mitte nächsten Jahres zu verschieben. Dies verschaffe dem Unternehmen Flexibilität bei der Verwendung seiner finanziellen Ressourcen, heisst es.

Nach dem Start der Ermittlungen der Tessiner Staatsanwaltschaft im Juli 2021 habe der Verwaltungsrat zudem zwei Untersuchungen eingeleitet, eine interne und eine durch eine Prüfungsgesellschaft. Basierend auf den vorläufigen Ergebnisse der Untersuchungen sei nun eine Rückstellung von 34 Mio. € für eine mögliche Rückerstattung des gesamten Betrags erhaltener Kurzarbeitsentschädigungen und damit verbundener Rechtskosten gebildet worden.



Die Gruppe spricht von einer «konservativen» Rückstellung. Der Betrag dürfte die maximale finanzielle Verpflichtung aus den laufenden Verfahren in der Covid-Sache darstellen, heisst es.

Noch VR-Präsident Laurent Foata sieht in dem personellen Tabula Rasa den richtigen Schritt. Der Neustart mit einer neuen Führung sei «im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder», wird er im Communiqué zitiert.



Foata hat zusammen mit Paola Garzoni, Roberto Italia und Javier Perez-Tenessa denn auch den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bekanntgegeben. Sollten die Aktionäre allerdings ihr Verbleiben vorziehen, würden sie eine solche Wahl annehmen. Bei einem angenommenen Rücktritt würden sie der Gruppe weiter als externe Berater zur Verfügung stehen, heisst es.



Interims-CEO Laura Amoretti soll derweil bis zur ausserordentlichen Generalversammlung weiter die Geschicke der Gruppe leiten. Danach werde sie Chief Operating Officer ad interim und in dieser Funktion weiterhin die Hauptverantwortung für die Führung der Geschäfte in allen Regionen tragen.



An der Börse kommen die News nicht gut an. Die Aktie eröffnete am Donnerstag gut 2% im Minus. Seit Anfang Jahr summieren sich die Verluste auf gegen 45%.

Die komplette Historie zur LM Group finden Sie hier.»

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

