Wer heute die Nachrichten liest, dem kommt vieles altbekannt vor. Die Wiederholungen – von hoher Inflation, steigender Staatsverschuldung, einem brutalen Landkrieg in Europa, einem neuen kalten Krieg und dem Aufkommen potenziell zerstörerischer Technologien – haben ihre Vorgeschichte, und es steht viel auf dem Spiel.



Bereits Anfang 2021 sagte ich eine steigende Inflation und ein langsameres Wachstum voraus. Der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers tat dies sogar noch früher. Doch die heutige Inflation, die schlimmste seit den frühen Achtzigerjahren, hat die meisten Leute überrascht.



Engpässe in der Versorgungskette, einschliesslich Unterbrechungen auf dem Energiemarkt und im Lebensmittelsystem im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine, trugen zum anfänglichen Preisanstieg bei. Der Hauptgrund für die heutige Inflation ist jedoch die verschwenderische Geld- und Steuerpolitik, die trotz der schnelleren Erholung von der Pandemie als erwartet fortgeführt wurde.

Wie einst LBJ und Arthur Burns

Der von Präsident Joe Biden im März 2021 umgesetzte amerikanische Rettungsplan in Höhe von 1,9 Bio. $ war beispielsweise fast dreimal so gross wie die vom Congressional Budget Office geschätzte BIP-Lücke, die noch geschlossen werden müsste, damit die Wirtschaft ihr Potenzial erreicht. Das hat Anklänge an Präsident Lyndon B. Johnsons Schuldenfinanzierung des Vietnamkriegs und des «Kriegs gegen die Armut» in den Sechzigerjahren.

«Das Verhalten des Fed gemahnt an die geldpolitischen Fehler der Siebzigerjahre.»

Zugleich hielt das Fed den Leitzins zu lange nahe bei null und begann zu spät mit dem Verkürzen der Bilanz. Das wiederum gemahnt an die geldpolitischen Fehler, die es in den Siebzigerjahren unter Arthur Burns machte. Die Zentralbank war damals der Meinung, es würde nicht schaden, die Inflation eine Weile über das 2%-Ziel hinauslaufen zu lassen, bevor man sie senkt, weil das Ziel zuvor unterschritten wurde.

Es gibt kurzfristige Vorteile, wenn die Wirtschaft heiss läuft. Unmittelbar vor der Pandemie war die Arbeitslosenrate in den USA niedrig, Minderheitengruppen hatten die niedrigste Armutsquote in der Geschichte, und die niedrigsten Löhne stiegen am schnellsten. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten war die Ungleichheit rückläufig.

Heisser und kalter Krieg

Doch der wirtschaftliche und politische Preis ist hoch. Die Kerninflation (ohne Lebensmittel- und Energiepreise) in den USA lag in den vergangenen zwölf Monaten auf durchschnittlich 5,6%. Sie ist zwar gemessen am Höchst etwas zurückgegangen, hat sich aber auf die Preise für Dienstleistungen verlagert und ist nach wie vor fast dreimal so hoch wie das Ziel des Fed. Das Credo der Zentralbank lautet, dass der kurzfristige Zins einige Zeit über der Inflation liegen muss, bevor die Inflation des Zielsatzes sinkt.



Die Löhne haben mit der Inflation nicht Schritt gehalten, und die meisten Haushalte, vor allem diejenigen, denen die expansive Politik eigentlich helfen sollte, erleben seit zwei Jahren einen Rückgang der Realeinkommen. Obwohl die Arbeitslosenrate nach wie vor sehr niedrig ist und sich die amerikanische Wirtschaft besser entwickelt als ein Grossteil der übrigen Welt, glaubt fast die Hälfte der US-Bevölkerung, dass sie sich bereits in einer Rezession befindet. Die meisten Amerikaner erwarten, dass es ihren Kindern und Enkeln schlechter gehen wird als ihnen selbst. Dieser gefühlte Untergang des «amerikanischen Traums» hat die Öffentlichkeit und die Politik zutiefst verunsichert.

Eine weitere Wiederholung ist der grausame Krieg in der Ukraine. Der katastrophale Rückzug der USA aus Afghanistan 2021 hat die Abschreckung geschwächt. Doch Putin hatte seine Pläne für die Ukraine deutlich angekündigt. Abgesehen davon, dass er 2005 beklagte, der Untergang der Sowjetunion sei die grösste Tragödie des 20. Jahrhunderts, raubte er 2008 einen Teil Georgiens und annektierte 2014 die Krim.

Spannungen um Taiwan

Drittens scheint die Welt trotz aller globalen wirtschaftlichen Integration der letzten Jahrzehnte am Rande eines neuen kalten Krieges zu stehen. Chinas zunehmendes wirtschaftliches, diplomatisches und militärisches Durchsetzungsvermögen sowie seine sich vertiefenden Beziehungen zu Russland haben Befürchtungen über eine Neuordnung der internationalen Beziehungen und sogar einen neuen Zusammenprall der politisch-wirtschaftlichen Systeme aufkommen lassen.

Im seinerzeitigen Kalten Krieg standen sich totalitäre Regime mit zentraler Planwirtschaft und gemischt-kapitalistische Demokratien gegenüber, angeführt von den wirtschaftlich und militärisch dominierenden USA. Dieses Mal geht es um autokratischen Staatskapitalismus gegen sozialstaatliche Demokratien, und Amerikas Entschlossenheit und Fähigkeiten stehen in Frage.



Besonders besorgniserregend ist, dass die bündnisfreien Akteure sich nach allen Seiten absichern und die USA anscheinend ihre Führungsaufgabe verschlafen haben. Die von China vermittelte Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sticht hervor. Bedeutet dies eine Rückkehr zum traditionellen geopolitischen Gleichgewicht, oder ist es ein Vorspiel für einen Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan?

KI – Fluch oder Segen?

Schliesslich bringt der technologische Fortschritt die Wirtschaft durcheinander und stellt die Erwartungen an die Zukunft auf den Kopf. Technologie hat Volkswirtschaften seit jeher verändert und Arbeitnehmer verdrängt, lange bevor es den Begriff der «schöpferischen Zerstörung» dafür gab. Doch die Volkswirtschaften haben sich im Allgemeinen angepasst: Der Computer etwa hat nicht zu einer massiven strukturellen Arbeitslosigkeit geführt, und der Lebensstandard ist gestiegen.

Wird dies auch bei der künstlichen Intelligenz der Fall sein? Eine Gruppe führender Techniker, darunter Elon Musk, ist sich da nicht so sicher. In einem offenen Brief forderten sie kürzlich eine sechsmonatige (oder längere) Pause in der Entwicklung fortgeschrittener KI, um ein besseres Verständnis für die Risiken zu gewinnen und Wege zu finden, sie zu entschärfen. Musk glaubt, dass diese Risiken die Zerstörung der menschlichen Zivilisation einschliessen.

Letztlich ist die KI ein Werkzeug. Sie kann für das Gute eingesetzt werden, bspw. für die Entwicklung neuer Medikamente und Diagnostika. Sie kann aber auch grossen Schaden anrichten, wie etwa zur Unterstützung der Unterdrückung in China. Ich bin nach wie vor vorsichtig optimistisch, dass wir diese und die anderen hier erwähnten Herausforderungen bewältigen oder zumindest ausreichend kontrollieren können. Aber angesichts der grossen Verbreitung von Kernwaffen könnten die Kosten eines Scheiterns die unwillkommenste Wiederholung von allem bedeuten.

