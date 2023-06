Ausblick GV – Leclanché will sich stärker auf ausgewählte Märkte fokussieren Der Batterienhersteller veröffentlich im Vorfeld seiner Generalversammlung ein Strategie-Update.

Die GV von Leclanché findet am 26. Juni statt. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Leclanché hat vor der Generalversammlung, an der Schulden in Aktien umgewandelt werden sollen, nun ein Strategie-Update veröffentlicht. Gemäss diesem prüft der Batteriehersteller, wie die Organisation von der derzeitigen Struktur mit drei Geschäftsbereichen auf ein stärker auf Produktlinien ausgerichtetes Geschäft umgestellt werden kann.

Dies solle die Effizienz des Geschäfts erhöhen und es Leclanché ermöglichen, sich intensiver auf ausgewählten Märkte zu konzentrieren, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Geschäftssegmente Schifffahrt, Bahn und Spezialtransporter etwa seien Märkte, die mit der Leclanché-eigenen Zelltechnologie abgedeckt werden könnten. Man prüfe derzeit, wie die eigene Zelltechnologie in das bereits «sehr erfolgreiche» Leblock-Produkt integriert werden könne.

In diesem Zusammenhang treibe Leclanché die Entwicklung der Version 2.0 von Leblock voran, um das Produkt geeigneter für spezifische, wachstumsstarke Anwendungen zu machen, wie z.B. in den Märkten für Microgrids und Hybridisierung von Stromaggregaten.

Nächste Generation des Marine Rack Systems

Im Bereich E-Mobility plane man zudem die Markteinführung der nächsten Generation des Marine Rack Systems. Dieses solle sicherstellen, dass Leclanché mit an der Spitze des Geschäftssegments der Energiespeicher für Schiffe stehe.

Der Fokus liege hier auf einer Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Cummins. Leclanché habe in den letzten 18 Monaten hart daran gearbeitet, eine Absichtserklärung mit dieser globalen Energie- und Technologiefirma einzugehen, die es beiden Unternehmen ermögliche, ihren Kunden eine Reihe von Hybrid-, reinen Batterie- und Brennstoffzellen-Hybrid-Paketlösungen für Schiffs- und Bahnanwendungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit stelle einen bedeutenden Schritt nach vorne dar.

Anhaltendes Wachstum werde auch in den Segmenten Rail & Marine erwartet. Und schliesslich biete das Spezialitätengeschäft von Leclanché viele weitere Möglichkeiten, insbesondere im medizinischen Bereich. Gerade in diesem Geschäft werde 2023 entscheidend, mit dem erwarteten Umzug am Ende des Jahres, um die Aktivitäten an einem einzigen Standort in Yverdon-les-Bains zu konzentrieren.

AWP

