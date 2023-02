Lem rechnet weiterhin mit einem Umsatz in der Grössenordnung von 390 bis 400 Mio. Fr. Bild: Anthony Anex/Keystone

Einschätzung von Sylviane Chassot um 8.15 Uhr

Lem ist weiterhin in der Erfolgsspur. Sowohl geografisch wie auch produktseitig ist der Genfer Komponentenhersteller in interessanten Märkten präsent und schafft es regelmässig, die eigenen Vorgaben und die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Mit bereits über 300 Mio. Fr. Umsatz ist jetzt schon absehbar, dass Lem bis Ende März wahrscheinlich mehr als die heute genannten 390 bis 400 Mio. Fr. umsetzen wird, zumal das Schlussquartal traditionell das stärkste ist. Kehrseite des Erfolgs ist das damit wachsende Risiko, zurückzufallen. Die Abhängigkeit von China mit einem Umsatzanteil von 40% ist im gegenwärtigen Umfeld ein Risiko, zumal Lem produktionsseitig noch deutlich stärker auf das Land setzt. Allerdings entsteht in Malaysia ein neuer Standort, mit dem sich Lem in der Produktion breiter aufstellt. Positiv ist das starke Wachstum in Americas, das dank des grosszügigen neuen Klimagesetzes IRA anhalten dürfte. Die Valoren sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 (Schätzung 23/24) hoch bewertet. Ein Einstieg lohnt sich für langfristig orientierte Anleger, zumal die Titel verlässlich 2,5 bis 3% Dividendenrendite liefern.