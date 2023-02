Leonteq plant, 2023 die jährlichen Investitionen in Wachstumsinitiativen um rund 50% auf rund 32 Mio. Fr. zu erhöhen. Bild: ZVG/Leonteq

Ersteinschätzung von Lea Fäh um 8.20 Uhr

Die Punktlandung ist Leonteq gelungen. Der Finanzdienstleister erzielt einen Konzerngewinn «im Rahmen des Vorjahres» von 156,4 Mio. Fr., wie in der Gewinnwarnung vom Dezember veranschlagt. Die Markterwartung lag sogar etwas tiefer. Den Gewinn geschmälert hat vor allem ein deutlich höherer Steueraufwand als im Jahr davor, als das Unternehmen noch von steuerlichen Verlustvorträgen profitiert hatte. Leonteq konnte als eines von wenigen Finanzinstituten von der Marktvolatilität 2022 profitieren – dabei haben rekordhohe Handelsgewinne die fehlenden Kommissionen überkompensiert. Um rund ein Drittel ist der Kommissions- und Dienstleistungsertrag wegen geringerer Kundenaktivität zurückgegangen. Das Handelsergebnis hat sich indes verdoppelt. Die strukturierten Produkte von Leonteq haben den Vorteil, dass sie auch bei sinkenden oder volatilen Finanzmärkten Ertrag für das Unternehmen generieren. Dank diversen neuen Geschäftsinitiativen mit dem Ziel, das Produktangebot zu diversifizieren, ist Leonteq gut positioniert, auch wenn die Volatilität an den Finanzmärkten wieder zurückgeht. Leonteq machte 2022 an der Börse einige Kapriolen durch. Nach Veröffentlichung eines Berichts in der «Financial Times» im Oktober verlor die Aktie gut 25%. Zwischenzeitlich hat sie aufgeholt. Operativ war das Unternehmen 2022, trotz Aktienkursrutsch, gut unterwegs. Im Universum alternativer Finanzdienstleister sind die Titel ein attraktiver Wert. Für sie spricht zudem die grosszügigere Ausschüttungspolitik. Eine Gesamtausschüttung von 5 Fr. pro Aktie können Anleger erwarten, 4 Fr. Dividende und eine Pro-forma-Ausschüttung von 1 Fr. pro Titel aus dem geplanten Aktienrückkaufprogramm, das auf Anfang April in Aussicht gestellt ist. FuW stuft die Papiere mit «Kaufen» ein. Die Empfehlung ist aber mit Vorsicht zu geniessen, die Valoren sind nichts für Investoren, die eine beständige, sichere Anlage suchen.