Moskau macht mobil. 300’000 Wehrpflichtige werden aufgeboten, um den Streifen geraubter Ukraine gegen das Brudervolk, das die Kriminellen im Kreml zum Fressen gern haben, wenigstens notdürftig zu halten. Umso mehr, als diese Bezirke demnächst in den Schoss von Mütterchen Russland zurückkehren werden: Das Volk wird es so zu wollen haben. Die Besatzer kündigen eine «Abstimmung» an, deren Ergebnis wohl bereits hinter die zweite Kommastelle genau vorgegeben ist. Das erinnert an die konzertierte «Volksabstimmung» vom 10. April 1938, als Österreich den Anschluss an Hitler-Deutschland nachträglich mit 99,73% Ja guthiess.

Die Mühe des Auszählens wird man sich in den derzeit von den Russen kontrollierten Gebieten im Grunde sparen können. Dennoch hat die Charade, wiewohl völkerrechtlich von vornherein nichtig, einen offenkundigen Zweck: Von der verlogenen und gescheiterten «Spezialoperation» gegen angebliche ukrainische Nazis (dann ist Präsident Selenski, jüdischer Herkunft, wohl ein Nazionist?) wird nahtlos übergegangen zur Verteidigung Russlands inklusive der annektierten Gebiete, gegen die Nato, die ante portas steht und mit Atomwaffen droht. Nur pro memoria: Russland hat einen souveränen Nachbarstaat heimtückisch überfallen und teilweise besetzt; nukleares Geraune kommt einzig aus Moskau, nicht aus Washington.

«Die Russen sind nicht ein Volk ohne Land, sondern ein Volk ohne passable Politik.»

Ob die mächtigen Moskowiter nur kühl zynisch sind oder doch schon pathologisch gefangen in ihrem Propaganda-Paralleluniversum – es sei dahingestellt; nichts Öderes, als über solche zweitklassigen Figuren zu mutmassen. Zum Boss Putin liesse sich immerhin mit einer homöopathischen Prise Boshaftigkeit das Bonmot prägen, er sei ein physiologisches Wunder: lügt schon, bevor er den Mund aufmacht.

Ob die Massenaushebung an der Front viel nützen wird, ist fraglich. Dass sie an der Heimatfront beunruhigt, steht wohl bereits fest. Die Motivation, für die Heimholung von Cherson usf. das Fallen auf dem Feld der Unehre zu riskieren, war bislang offenkundig schon gering. Ausgeprägter ist da schon der Fluchtreflex, wenigstens bei denen, die sich trotz allem Getrommel ein wenig Urteilskraft und ein paar Rubel bewahrt haben.

Die erste moderne «Levée en masse» war da schon erfolgreicher. Diese Form der allgemeinen Wehrpflicht hatte Lazare Carnot veranlasst. Er war in der französischen Revolutionsregierung – dem Comité du Salut Public; Euphemismen sind nichts Neues – für Militärisches zuständig. Im Sommer 1793 sah sich das Regime, das im Januar zuvor Louis XVI. guillotiniert hatte, einer Koalition der europäischen Mächte gegenüber und stand kriegerisch unter Druck.

Die Levée en masse befahl nun alle unverheirateten Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren unter die Fahnen (Flucht hiess damals also: eine Braut, ein Königreich für eine Braut!). Auf diese Weise erhöhte sich der Bestand auf eine Million Soldaten, gemessen an der Gesamtbevölkerung von 25 Millionen. So gestärkt, siegten die Revolutionsheere in diesem ersten Koalitionskrieg. Zwar waren die Wehrpflichtigen nicht so gedrillt wie die Berufssoldaten, doch patriotisch motiviert. Es ging eben tatsächlich um das Schicksal der Heimat.

Heute hingegen geht es um den Raubzug einer verblendeten und in globalem Massstab gemeingefährlichen Kamarilla. Was Russland mit den verwüsteten Territorien, die es nun an sich reissen wird – mit nicht mehr Berechtigung als seinerzeit Hitler halb Europa –, dereinst anfangen will, steht in den Sternen. An Fläche fehlt es dem Reich schon so nicht, bloss wird aus dem Potenzial des riesigen Gebiets mit seinen 140 Millionen beschämend wenig gemacht. Die Russen sind nicht ein Volk ohne Land, sondern ein Volk ohne passable Politik; das freilich hat dort eine unselige Tradition.

Übrigens wird der chinesische Generalstab mit besonderem Interesse das Kriegsgeschehen verfolgen. Mit besonderer Ernüchterung dazu: Die Russen, die in China bislang wenigstens auf dem Gebiet des Wehrwesens respektiert waren (wirtschaftlich dagegen belächelt), sind konventionell keineswegs unbesiegbar. Aus dem Blitzkrieg gegen einen auf dem Papier krass unterlegenen Gegner wurde ein Sitzkrieg, ja gar da und dort eine Blamage. Gewiss auch dank der Waffenhilfe der Amerikaner. Die aber kommt auch Taiwan zugute. Möglich, dass in Peking gewisse Gelüste gerade etwas am Abkühlen sind.

