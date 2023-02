Übernahme – LGT übernimmt Wealth Management Business von Abrdn Der Kaufpreis beträgt rund 158 Mio. Fr. Der Abschluss der Transaktion in Form eines Aktienkaufs wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.

LGT Wealth Management will mit der Übernahme die verwalteten Vermögen von rund 22 Mrd. £ per Ende Januar auf rund 28 Mrd. £ steigern. Bild: Michele Limina/ Bloomberg News

LGT hat mit der britischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Abrdn eine Vereinbarung zum Kauf ihres Wealth-Management-Geschäfts unterzeichnet. Diese sieht einen Kaufpreis von 140 Mio. britischen Pfund oder rund 158 Mio. Fr. vor.



Der Abschluss der Transaktion in Form eines Aktienkaufs werde nach Erhalt der regulatorischen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet, teilte die Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe im Besitz der Liechtensteiner Fürstenfamilie am Dienstag mit.



Das Wealth-Management-Geschäft von Abrdn in Grossbritannien und Jersey, das die LGT übernimmt, umfasst den Angaben zufolge «ein profitables, langjähriges Kundenportfolio». Dieses setze sich vor allem aus in Grossbritannien ansässigen vermögenden Privatkunden, gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen zusammen.



Nach Abschluss der Übernahme wechseln die dort tätigen Kundenbeziehungen und Mitarbeitenden zur in Grossbritannien beheimateten LGT Wealth Management, die Teil der LGT Gruppe ist. Um die Mitarbeitenden zu integrieren will LGT Wealth Management seine bestehenden Standorte in London, Edinburgh, Bristol und Jersey vergrössern und die Abrdn-Büros in Birmingham und Leeds übernehmen.



LGT Wealth Management will mit der Übernahme die verwalteten Vermögen von rund 22 Mrd. £ per Ende Januar 2023 auf rund 28 Mrd. £ steigern.

AWP

