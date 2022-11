Quartalszahlen – Licht und Schatten bei Disney Der US-Medienkonzern hat zwar die Erwartungen der Analysten an die Quartalsergebnisse nicht erfüllt, doch der Streamingdienst konnte mit neuen Abonnenten überzeugen.

Im Rennen mit Netflix machte Disney+ Boden gut und konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 164,2 Mio. feste Kunden an sich binden. Bild: Gabby Jones/Bloomberg

Licht und Schatten beim US-Medienkonzern Walt Disney: Zwar hat der konzerneigene Streamingdienst Disney+ mehr Abonnenten gewonnen, als an der Wall Street erwartet wurde. Im Rennen mit Netflix machte Disney+ Boden gut und konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 164,2 Mio. feste Kunden an sich binden. An der Wall Street war nur mit 161 Mio. gerechnet worden. Doch die Quartalsergebnisse blieben am Dienstag hinter dem Erwartungen der Analysten zurück: Die Investitionskosten für den Aufbau des Streaming-Geschäfts schlugen dabei negativ zu Buche: Der Nettogewinn aus fortgeführten Aktivitäten stieg um 1% auf 162 Mio. $. Abgesehen von einigen Sonderposten verdiente Disney 30 Cent je Aktie und verfehlte damit das Ziel der Wall Street.

Die werbefinanzierte Version von Disney+ wird am 8. Dezember in den USA eingeführt. Sie dient als neue Einnahmequelle, um die teure Produktion von Filmen und Serien zu finanzieren. Die Disney-Aktie gab nachbörslich um 5% nach.



