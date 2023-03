Die vergangenen Tage wecken böse Erinnerungen an die Finanzkrise von vor fünfzehn Jahren. Was passiert ist, was diesmal anders ist, womöglich weniger schlimm oder schlimmer als damals, lesen Sie in zahlreichen Artikeln auf www.fuw.ch, etwa zu den Banken in der Schweiz oder den Notenbanken in der Zwickmühle. Ich frage mich, wozu es eigentlich die regelmässig von den Notenbanken durchgeführten Stresstests und die Anforderungen an die Kapitalisierung von Banken gibt.