Die US-Notenbank Fed sagt in ihrem Finanzstabilitätsbericht, das Bankensystem Amerikas sei stabil und widerstandsfähig. Das muss sie sagen. Man stelle sich die Marktreaktion vor, würden Fed-Chef Powell und Co. anders urteilen. Dabei haben die Turbulenzen der letzten Wochen genau gezeigt, wie schnell Stabilität in Panik umschlagen kann, wenn Kunden ihre Gelder bei einzelnen Banken in Scharen abziehen. Und welche ausserordentlichen Massnahmen staatliche Institutionen dann ergreifen müssen, um die Systemstabilität zu bewahren. Der gute alte Bank Run lässt sich nun mal nicht wegregulieren.