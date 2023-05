Am Sonntag hat die Türkei gewählt, und am 28. Mai wird die Bevölkerung gleich nochmals zur Urne gebeten. Keiner der Präsidentschaftskandidaten hat das absolute Mehr erreicht. Doch anders als noch vor einer Woche geht der amtierende Recep Tayyip Erdogan als Favorit in den zweiten Wahlgang. Er hat, Stand Dienstag, 49,5% der Stimmen geholt, sein Gegner Kemal Kilicdaroglu knapp 45%.