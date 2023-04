Ist Gold nun eine Krisenwährung oder nicht? Die hohe Inflation teilt die Meinungen in diesem Punkt, wohl auch deswegen, weil nicht klar ist, was als Nächstes kommt: Führt der Zinserhöhungszug der Notenbanken in die tiefe Rezession oder nicht? Sinkt der Dollarkurs wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in den USA? Haben wir bald niedrigere Realzinsen? Das spräche alles für Gold. Aber eben, über die Aussichten gibt es viele Meinungen.