Ich habe an dieser Stelle schon öfters die Unsitte der virtuellen Generalversammlungen nach Corona angesprochen. Immerhin sieht es danach aus, dass die Schweizer Unternehmen in der laufenden Saison ihre Eigentümer an der Aktionärsversammlung auch physisch willkommen heissen werden, wie mein Kollege Ivo Ruch vor kurzem geschrieben hat. Aber aufgepasst, nicht alles ist im Lot.