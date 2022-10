Erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. Die Kotierung der Porsche-Aktien durch die Muttergesellschaft Volkswagen ist so ein Fall. Der Teilbörsengang ist ein Erfolg – irgendwie aber auch nicht. Doch der Reihe nach. Ausgehend vom Emissionspreis haben Porsche in ihrer ersten Handelswoche rund 10% zugelegt. In den ersten Tagen nach dem Börsendebüt haben die begleitenden Investmentbanken den Kurs noch gestützt, wie aus einer Meldung hervorgeht.