Ich bin jetzt schon gespannt auf die kommende Saison der Generalversammlungen. Ist dann endlich Schluss mit den virtuellen Veranstaltungen, werden Aktionäre endlich wieder eingeladen an physische Versammlungen? Es spricht nichts dagegen, wie jüngste Beispiele zeigen, vor vier Wochen die ordentliche GV von Dormakaba in Regensdorf, vor zwei Wochen die ausserordentliche GV von Meyer Burger in Thun oder die kommende GV von Aryzta in Zürich.