Der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens Santhera ist dieser Tage regelrecht explodiert. Ein Grund dafür ist nicht auszumachen, wie meine Kollegin Miriam Kappeler in ihrem Artikel schreibt. Auffallend ist aber die zeitliche Nähe zur Veröffentlichung einer Studie von ValuationLab, die Santhera selbst in Auftrag gegeben hat. Doch was könnte eine Studie, die erst am Montag veröffentlicht worden ist, mit dem Kursanstieg von letzter Woche zu tun haben?