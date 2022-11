Der Goldpreis hat sich diesen Monat deutlich erholt. Die Unze kostete Anfang November noch 1630 $, verteuerte sich zeitweise auf 1779 $ und notierte am Freitag 1760 $. Der Schub ist primär dem jüngst schwächeren Dollar geschuldet. Doch die Aufwertung geschieht auch zu einem Zeitpunkt, in dem die Finanzmärkte erste konkrete Hinweise erkennen, dass die Inflation den Höhepunkt überschritten hat (in den USA) oder bald überschreiten wird (Europa), wie Sie hier lesen können.