Eine Parlamentarische Untersuchungskommission, kurz PUK, soll – aller Voraussicht nach – Licht in den Zusammenbruch der Grossbank CS und ihre Übernahme durch UBS bringen. Die Politik, so könnte man es sagen, holt sich also ihre Macht zurück. Nur, wer die PUK leitet und wer ihr alles angehört, ist nicht klar.