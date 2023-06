Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

Ich erinnere mich vage, einmal gelernt zu haben, man solle höchstens 5% seines Vermögens in eine einzelne Position investieren. Ganz besonders wenn es sich um Aktien handelt. Nicht alle Eier in einen Korb, man kennt das ja. Nun stellt sich heraus, dass Martin Ebner und seine Ehefrau ein ziemlich grosses Ei in ihrem Korb haben: 3,13% von Holcim gehören ihnen, wie am Montag bekannt wurde, nachdem diese Beteiligung nach dem Aktienrückkauf und -vernichtungsprogramm von Holcim über 3% gestiegen und damit meldepflichtig geworden war.