Kürzlich habe ich eine TV-Dokumentation über die gigantischen Schiffsdieselmotoren gesehen, die Sulzer früher einmal baute. Die waren am Ende so gross wie Wohnhäuser und konnten mangels Transportmöglichkeit nur noch in Lizenz von anderen, näher an der See gelegenen Unternehmen gebaut werden. Dann war Sulzer gross im Geschäft mit Pumpen für die Öl- und Gasindustrie, ist es ja noch heute. Doch auch das scheint kein ökonomischer Stein der Weisen zu sein.