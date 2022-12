Makroökonomische Indikatoren lassen erwarten, dass die Rezession in Europa nicht ganz so schlimm kommt wie befürchtet. Abgesehen von einer Ausnahme: dem Vereinigten Königreich. In die Reihe derer, die eine lange makroökonomische Durststrecke voraussagen, hat sich nun auch der britische Industrieverband CBI gestellt. Er erwartet für 2023 statt Wachstum ein Minus des BIP von 0,4%. Selbst das ist optimistisch. Viele Ökonomen rechnen mit einer deutlich stärkeren Kontraktion. Erst 2024 dürfte es Wirtschaftswachstum geben.