Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

Was soll's. Auf die Gefahr hin, gleich als Besserwisser zu gelten: Hab ich's nicht schon immer gesagt? Schon im April hat FuW geschrieben: UBS bestimmt. Über das Schicksal von CS Schweiz entscheidet einzig UBS. So nun geschehen. Die Abspaltung von CS Schweiz mit Börsengang sei als Option durchgefallen, das Geschäft sei in der derzeitigen Aufstellung «nicht IPO-fähig», zitieren die CH-Media-Zeitungen am Samstag eine gut informierte Quelle.